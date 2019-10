Em encontro com jornalistas, Flávio Dino defende liberdade de expressão

O governador Flávio Dino recebeu, na manhã desta sexta-feira (18), jornalistas, ativistas e pesquisadores para tratar sobre o direito à comunicação. Durante a reunião, o governador fez uma defesa pela liberdade de expressão e pluralismo político no país.

“A bandeira da liberdade de expressão é central para a que a sociedade viva melhor. Não é algo que diz respeito somente aos jornalistas. Precisamos que todos protejam a liberdade de expressão, porque fortalece a democracia no Brasil”, pontuou.

Ainda de acordo com o governador Flávio Dino, “há imbricação entre liberdade de expressão e pluralismo político, entre outras liberdades que são asseguradas pela Constituição, por isso essa é uma bandeira de amplo interesse”.

O grupo está em São Luís para a realização da quarta edição do Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. Com apoio do Governo do Maranhão, o evento é organizado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC).

Coordenadora do FNDC, Renata Mielli explica que defender a comunicação livre é essencial para o exercício pleno da cidadania.

“A mídia alternativa é importante e deve discutir a comunicação como um direito fundamental para o exercício da cidadania e para a concretização de outros direitos. Defender a liberdade de imprensa, defender a democratização da comunicação, defender a comunicação como um direito é fundamental para o fortalecimento da democracia no nosso país”, garantiu.

Nesta edição, o Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação debate temas da área de comunicações e da liberdade de expressão. Entre eles, a defesa de uma internet livre e aberta e de um sistema de mídia plural e diverso. O evento segue até domingo, dia 20, na faculdade Estácio São Luís, campus Centro.