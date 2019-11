Em Codó, Flávio Dino participa de inauguração de fábrica com centenas de empregos

O governador Flávio Dino participou da inauguração, nesta sexta-feira (08), da Fábrica Oliverplast Soluções em Embalagens Plásticas na cidade de Codó. É um empreendimento feito para gerar centenas de empregos

A Oliverplast faz parte do programa de incentivo para indústrias do Estado do Maranhão. “É uma importante parceria com o setor privado, como fazemos mediante o programa Mais Empresas. Estamos assistindo a uma concretização de uma política de atração e de ampliação de investimentos privados”, disse Flávio Dino.

Ele explicou que “aqui temos incentivo fiscal, fazendo que seja possível a geração de empregos. Acreditamos que essa parceria entre o governo e o setor privado é fundamental para gerar oportunidades, como estamos vendo aqui”.

Nesta primeira parte do projeto, foram investidos R$ 20 milhões em edificação, máquinas, equipamento e treinamento.

Serão 500 empregos diretos e indiretos após o projeto ser inteiramente concluído. Quase todos os profissionais são da região. Eles foram capacitados em vários níveis profissionais, incluindo menores aprendizes.

“Para nós, é uma alegria muito grande ter você na nossa casa como governador, que cuida muito bem do nosso Estado”, afirmou o presidente da empresa Francisco Oliveira, dirigindo-se a Flávio Dino.

A fábrica tem capacidade para produzir 600 mil quilos de produto por mês, sem gerar resíduos para o meio ambiente, já que, segundo a empresa, tudo o que sobrar será reciclado e reutilizado.

Oliveira lembrou que o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, tem garantido a geração de emprego e renda no Estado por meio do programa de atração de empresas. “Esta é uma indústria com a qual vamos levar o nome de Codó para, no mínimo, nove Estados brasileiros”, acrescentou. Essa é o número de Estados em que a companhia está presente.

“Essa indústria é muito importante para a cadeia produtiva. Nós buscamos esses produtos muito longe”, disse Simplício, ressaltando o caráter de sustentabilidade da produção da fábrica em Codó.

O prefeito de Codó, Francisco Nagib, disse que o Maranhão tem atraído investimentos para os municípios. “É importante para geração de emprego e renda. Nada disso estaria acontecendo se não fosse o incentivo do Governo do Estado”, afirmou.