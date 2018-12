Em Brasília, Flávio Dino dialoga em defesa de Estados e municípios

Em agenda institucional em Brasília, nesta terça-feira (11), o governador Flávio Dino fortaleceu o diálogo em defesa de um Pacto Federativo que assegure proteção à Estados e municípios. Ele participou da posse do novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro José Múcio, e se reuniu com o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha.

Na manhã desta terça-feira, Flávio Dino prestigiou a posse do novo presidente do TCU e desejou sorte para José Múcio e para a vice Ana Arraes, de quem foi colega de parlamento quando eles eram deputados federais. Na ocasião, ele parabenizou o ex-presidente Raimundo Carreiro, maranhense que presidiu o Tribunal de Contas da União nos últimos dois anos.

A tarde, o governador esteve reunido com o presidente do STJ para fortalecer o relacionamento com os Poderes, e enfatizar a importância do equilíbrio que a Federação e os municípios estão precisando nas finanças públicas em tempos de grave crise fiscal.

Ex-juiz federal, Flávio Dino foi colega de João Otávio de Noronha na Justiça Federal. Durante o encontro, o governador do Maranhão defendeu um novo Pacto Federativo em que Estados e municípios sejam mais protegidos.