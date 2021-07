Em Bacabal, vice-governador entrega nova sede do Sine e visita obras da Central de Abastecimento

O Governo do Maranhão tem investido em ações que geram emprego e renda. Para fortalecer ainda mais esse trabalho, o vice-governador Carlos Brandão esteve, nesta quinta-feira (15), no município de Bacabal, onde inaugurou a nova sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A iniciativa é fruto da parceria do Governo do Maranhão, Superintendência Regional do Trabalho e Prefeitura Municipal de Bacabal.

O local, que também conta com uma unidade do Centro Estadual de Referência em Economia Solidária (Cresol), foi estruturado para receber – com conforto e segurança -, os cidadãos bacabalenses que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho, além de dispor de espaço para a realização de capacitações profissionais, que serão promovidas gratuitamente.

“Hoje é uma data muito importante para os trabalhadores de Bacabal! Estamos reinaugurando o Sine, que é o órgão responsável pela geração de emprego, por receber currículos, capacitar os profissionais e, acima de tudo, para fazer essa intermediação entre o empregado e o empregador. Em um momento de crise, onde muitas pessoas perderam os seus empregos, é muito importante a gente fortalecer instituições como essa. Aliado a isso, temos a instalação do Cresol – o segundo do Estado do Maranhão -, que vai incentivar a economia solidária para que os artesãos e os pequenos empreendedores possam ter a oportunidade de vender os seus produtos”, pontuou o vice-governador Carlos Brandão.

O Sine no Maranhão é vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (Setres) e tem o objetivo de desenvolver ações de geração de oportunidades, facilitando a inserção dos trabalhadores maranhenses no mercado.

Com essa inauguração, além dos serviços do Sine, a cidade de Bacabal passa a sediar a segunda unidade do Cresol do Estado, a primeira está localizada na capital, inaugurada em junho de 2018. O centro é um espaço de gestão compartilhada entre o poder público e a sociedade civil organizada, que tem a finalidade de fomentar o processo de cooperativismo e associativismo para estimular o crescimento das cadeias produtivas. A meta é de instalar sedes, também, nos municípios de Santa Inês, Axixá e Grajaú.

O secretário Jowberth Alves falou sobre o plano de ampliação e de melhorias no atendimento ao trabalhador. “Estamos realizando um sonho dos trabalhadores da região do Médio Mearim, entregando o Sine Bacabal, com uma estrutura moderna; e o segundo Cresol, um modelo de economia solidária que estamos ampliando em todo o Maranhão. A sensibilidade do governador Flávio Dino tem nos dado condições para melhorar a qualidade de atendimento aos trabalhadores e investir na economia solidária”, reforçou o secretário.

A representante da economia solidária no Fórum Estadual e Nacional, Santana Freire, comemorou a instalação da nova sede, destacando a importância do órgão para valorizar aqueles que por muitos anos estiveram desamparados.

“A nossa economia solidária, aqui no Maranhão, estava muito invisível. E depois do governo Flávio Dino, ela ganhou muita visibilidade. Aqueles pequenos grupos que estão lá na zona rural estavam esquecidos. Mas, hoje, com essa política pública de economia solidária do Estado, a gente tem mais notoriedade. Nós só temos a agradecer ao Governo e à Setres, que têm nos dado muito apoio. Estamos maravilhados”, disse a representante.

Segundo o prefeito Edvan Brandão, a parceria com a gestão estadual tem sido fundamental para a realização de ações no município. “Esse é o resultado da parceria do Governo com a prefeitura de Bacabal. Entregamos para a sociedade o Sine totalmente recuperado, oferecendo serviços de qualidade. E quem ganha é o povo bacabalense e demais regiões. Nós estamos muito felizes com essa grande parceria com o governo Flávio Dino, que tem nos atendido sempre com a mão amiga”, afirmou o prefeito Edvan.

Estiveram presentes no evento o secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Jowberth Alves; o secretário de Estado da Articulação Política, Rubens Jr; o deputado estadual Duarte Jr; o prefeito Edvan Brandão; a vice-prefeita Graciete Lisboa; o secretário municipal de Administração, Davi Brandão; e outras autoridades do município.

Novo Mercado Central de Bacabal

Dando continuidade à agenda na cidade, o vice-governador também visitou as obras da Central de Abastecimento do município. Com obras avançadas, o novo mercado vai gerar emprego e renda para a população.

No mês de abril, como parte das comemorações do aniversário da cidade, a prefeitura efetivou a assinatura do termo que autorizou o início da construção do anexo da Central, obra que vai beneficiar aproximadamente 180 feirantes.

O projeto prevê uma arquitetura moderna, que irá proporcionar melhores condições de higiene para o bem-estar dos comerciantes e dos consumidores.