Em Bacabal, Governo do Maranhão participa de homenagens à cidade com entrega e autorização de obras

Bacabal completou, neste sábado (17), 101 anos de emancipação política. A data foi marcada com a solenidade de entrega das novas instalações do Hospital Geral Maria S. Brandão e com a assinatura do termo que autoriza o início da construção do anexo da Central de Abastecimento do município. O vice-governador Carlos Brandão participou do evento, representando o governador Flávio Dino.

A população de Bacabal dispõe agora de serviços completos no Hospital Geral, que foi reconstruído e modernizado para fortalecer o atendimento da rede pública de saúde da cidade.

O vice-governador Carlos Brandão, em seu discurso, parabenizou o município e enfatizou que a nova unidade de saúde vai ampliar o atendimento à população, principalmente nesse momento difícil, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Quero, aqui, parabenizar Bacabal por mais um ano de emancipação política. Nada melhor do que celebrar essa data especial, com a conclusão de uma obra dessa magnitude. Um anseio da população de muitos anos. Um momento de alegria, mas, ao mesmo tempo, de muita tristeza pela perda de tantos amigos e parentes, vítimas da Covid-19”, declarou.

Brandão também pontuou a parceria do Governo do Estado com as prefeituras e garantiu mais ações para o município; entre elas, a implantação de um núcleo do Hemomar. “Desde que assumimos o governo, temos feito uma gestão municipalista. Já chegamos a 191 prefeituras atendidas individualmente. Aqui, nessa parceria, vamos implantar o Hemomar, um banco de sangue que dará suporte às unidades de saúde”, anunciou.

O prefeito Edvan Brandão comemorou a entrega do hospital, dizendo que representa a concretização de um sonho do povo bacabalense. “Não há sentimento melhor do que o de receber um hospital de qualidade. Uma das melhores obras da minha administração. Hoje, para a minha felicidade, estamos vivendo isso, no dia do aniversário da cidade”, vibrou o prefeito.

Também esteve presente na cerimônia o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que demonstrou alegria com a inauguração das novas instalações do hospital Maria S. Brandão.

“Fico muito feliz em poder estar aqui, em Bacabal, fazendo essa entrega de um hospital moderno, feita pela prefeitura da cidade; mas, fruto, também, de uma parceria com o Governo do Estado. O governo trouxe o hospital Dra. Laura Vasconcelos e um hospital de campanha, que atendem ao município e às cidades vizinhas”, disse.

O hospital tem capacidade para 70 leitos, com média de 5 mil atendimentos mensais, além de serviços auxiliares – eletrocardiograma, ultrassonografias de urgência e raio-x-, em regime ambulatorial e de internação.

Construção do anexo da Central de Abastecimento

Na ocasião, ainda como parte do conjunto de ações em comemoração ao aniversário da cidade, a prefeitura efetivou a assinatura do termo que autoriza o início da construção do anexo da Central de Abastecimento do município, obra que vai beneficiar cerca de 168 feirantes.

Com arquitetura moderna e melhores condições de higiene para o bem estar dos comerciantes e da população, a nova central de abastecimento, após concluída, será um dos cartões postais da cidade.