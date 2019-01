Em 4 anos, Maranhão entrega quase 2 mil veículos para saúde, segurança, agricultura e outras áreas

Veículos para a produção agrícola, para abrir estradas, para transportar passageiros, para levar alunos, para deslocar pacientes, para garantir a mobilidade de pessoas com deficiência e para fazer a segurança do Estado. Essas são algumas funções dos veículos distribuídos e entregues entre 2015 e 2018 pelo Governo do Maranhão em todos os municípios. Juntos, são quase 2 mil veículos entregues.

Viaturas policiais

Já foram entregues 1.078 veículos novos, incluindo carros e motos. São veículos modernos e equipados. Isso ajudou, por exemplo, a reduzir em 63% as mortes na Grande Ilha de 2014 a 2018.

Ambulâncias

Ambulâncias novas e equipadas para atendimentos de urgência e emergência passaram a ser realidade nos hospitais e postos de saúde de centenas de municípios maranhenses. Com o programa de apoio oferecido para prefeituras, chegou a 204 o número de veículos entregues pelo Governo do Maranhão a hospitais e postos de saúde em todo o estado. O investimento é de mais de R$ 32 milhões.

Motoniveladoras

Já foram entregues 127 dessas máquinas, também conhecidas como patrol. Elas abrem e melhoram estradas rurais, tirando do isolamento moradores de povoados mais distantes dos grandes centros.

Patrulhas agrícolas

São 300 até agora, incentivando e melhorando a produção dos agricultores familiares. Com esses tratores e equipamentos, eles conseguem produzir em escala e gerar renda.

Ônibus e lanchas escolares

Já foram entregues 91 ônibus escolares e duas lanchas para o transporte dos alunos. As entregas foram fundamentais para levar os estudantes com segurança.

Expresso Metropolitano

Foi criado em 2015 e funciona na Grande São Luís (São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar) e na Região Tocantina (nos municípios de Imperatriz, João Lisboa e Senador La Rocque). Mais de 400 mil passageiros utilizam, por mês, os cerca de 50 veículos disponíveis para o transporte entre municípios. Já são mais de 12 milhões de passageiros transportados em quatro anos.

Travessia

O serviço tornou mais fácil a vida de milhares de maranhenses com algum tipo de deficiência, realizando viagens a trabalho, tratamento de saúde, educação e lazer a bordo de vans e veículos de passeio adaptados. Já são mais de 1,5 mil cadastrados, aproximadamente 34,3 mil atendimentos e a marca de 62,3 mil viagens realizadas, que incluem os acompanhantes dos beneficiados. Atualmente, 28 municípios são cobertos pelo serviço.

Helicópteros

O Maranhão agora tem três bases do Centro Tático Aéreo (CTA) espalhadas pelo estado: São Luís, Imperatriz e Presidente Dutra. Antes, era só na capital. Agora, são quatro helicópteros que levam rapidamente os policiais para onde for necessário em mais de 170 cidades. Isso significa uma resposta imediata ao crime. As aeronaves também fazem atendimentos médicos emergenciais.