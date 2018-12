Em 4 anos, Estado investe mais de R$ 600 milhões nos municípios através do Programa Mais Asfalto em vias urbanas

Com 217 municípios compondo o Estado do Maranhão, a gestão estadual fez uma força-tarefa para, ao longo dos últimos quatro anos, aplicar recursos que pudessem dar apoio aos municípios para a pavimentação das vias urbanas. Por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), foram investidos mais de R$ 631 milhões no Programa Mais Asfalto direcionado ao asfaltamento de ruas nas cidades.

Embora a pavimentação e a manutenção de ruas e avenidas não seja uma obrigação estadual, o Mais Asfalto é um auxílio que o Governo do Maranhão tem dado às Prefeituras investindo na expansão da mobilidade de cada cidade, garantindo acessibilidade e possibilitando o transporte do que é produzido para comercialização.

“O Mais Asfalto garante tráfego seguro e impacta positivamente no desenvolvimento econômico das regiões. Com esta iniciativa, o governo vem possibilitando as condições de mobilidade e o acesso a serviços públicos como segurança, saúde e educação”, afirma o secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.

Através das 11 grandes regionais – Itapecuru, Imperatriz, Grajaú, Bacabal, Balsas, Caxias, Colinas, Pinheiros, Santa Inês, Santa Quitéria e Grande Ilha -, o Programa Mais Asfalto levou pavimentação para a rua de moradores que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de ter acesso ao equipamento público com dignidade. Além disso, com a chegada do asfalto, as comunidades puderam ser interligadas aos povoados, saíram da zona de isolamento e tiveram, ainda, como atrair novos investimentos.

Só em 2018 foram quase 200 intervenções em várias regiões do Maranhão. O Mais Asfalto é divido em três partes: requalificação de vias urbanas, conservação e manutenção de rodovias e melhoramento e pavimentação de rodovias.

Na região central do estado, em Olho d’Água das Cunhãs, as ruas que antes eram tomadas de buracos e lama foram transformadas após a chegada do Programa Mais Asfalto. Essa é a avaliação de José Pereira, morador da cidade há mais de 50 anos. “Ninguém andava nessa rua no inverno, o trânsito aqui era precário, agora está moderno com o asfalto”, afirmou José Pereira.

Na cidade de Presidente Juscelino, as obras de pavimentação asfáltica que integram o Mais Asfalto receberam investimentos de mais de R$ 1 milhão para recuperação de diversas ruas.

Em Açailândia e Buriticupu, os moradores foram beneficiados com operações de reparos nas ruas e avenidas e, em ambas as cidades, os investimentos também alcançam mais de R$ 2 milhões para a realização dessas atividades.

Já em Amarante, o relato do morador Raul Sobral Cardoso é uma prova do quanto o apoio dado aos municípios é importante. Ele é deficiente físico e ressaltou que as obras do Mais Asfalto proporcionaram mobilidade. “Melhorou demais, não tem mais buraco, agora aqui é só alegria”, comemorou.

No município de Vargem Grande, a população também contou com as melhorias do Programa Mais Asfalto. Mais de R$ 1,5 milhão foram investidos para garantir a trafegabilidade nas vias urbanas. O morador Cícero da Silva destacou a necessidade das intervenções.

“Para a gente é bom demais. Só de a gente trafegar na rua toda arrumadinha, qualquer um gosta. Não vai quebrar moto e a gente chega mais rápido. Tudo fica melhor. A gente só agradece”, ratificou.

As obras do programa também podem ser vistas em todos os municípios da Grande Ilha, começando pela capital São Luís e passando por Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Na capital maranhense, moradores dos bairros: Aurora, Monte Castelo, Sarney Costa, Cidade Olímpica e mais de 23 outras comunidades foram contempladas, apenas este ano, com os serviços de pavimentação asfáltica.

“O Mais Asfalto tem uma dimensão social muito importante, melhora imediatamente a vida, a saúde e a atividade comercial da cidade. É um programa permanente e atende cidades em todas as regiões do Maranhão”, declarou o governador Flávio Dino.

Mais Asfalto

O Programa Mais Asfalto é uma iniciativa do Governo do Estado que, em parceria com as prefeituras, tem trabalhado desde a sua implantação, em 2015, para garantir ruas pavimentadas, requalificadas e com melhores condições para a população.

MAIS ASFALTO EM NÚMEROS

Intervenções em vias urbanas

Quilômetros pavimentados: 1.972,36 km

Investimento: R$ 631.386.252,17

2015: 112 km / R$ 39.397,093,72

2016: 408 km / R$ 125.515.151,42

2017: 589,36km / R$ 232.516.028,80

2018: 863,42 km / R$ 273.355.071,95