Em 4 anos, concursos e seletivos do Estado abriram mais de 6 mil empregos no Maranhão

Os concursos públicos e seletivos feitos pelo Governo do Maranhão desde 2015 abriram mais de 6 mil vagas em todo o Estado. Além de gerar emprego, os concursos também ajudaram a expandir os serviços públicos.

Em 2015, por exemplo, foi realizado o maior concurso com 1.500 vagas para professores da rede estadual. A Saúde também teve grande volume, com mil vagas abertas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. Na Segurança, o destaque foram as 1.214 vagas para a Polícia Militar. Veja abaixo alguns desses concursos e seletivos feitos desde 2015:

Aged – A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão abriu 100 vagas no fim de 2017 para fiscais, técnicos e auxiliares.

Alfabetização – Em 2017, foi feito seletivo para 1.522 bolsas para coordenadores e alfabetizadores do programa Sim, Eu Posso!

Detran – O concurso foi aberto em 2018 para preencher 170 vagas para os cargos de assistente de trânsito e analista de trânsito.

Educação – Em 2015, foram 1.500 vagas para professores da rede estadual.

Emap – A Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) administra o Porto do Itaqui. Foram mais de 40 vagas em 2018.

Emserh – Foram 1.000 vagas para as Unidades de Saúde do Estado do Maranhão no ano passado – em nível médio, técnico e superior.

Polícia Civil – Foram abertas 100 vagas em concurso no fim de 2017.

Polícia Militar – Foram 1.214 vagas abertas em 2018, ajudando a chegar ao recorde de 15 mil policiais no Estado.

Procon – Foram 10 vagas, em 2017, para o cargo de fiscal de defesa do consumidor.

Procurador de Estado – Foram 30 candidatos aprovados em 2017.

Segep – A Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão fez concurso em 2018 com 30 vagas para profissionais de níveis médio e superior.

UemaSul – Foram diversos concursos abertos, entres eles o de 2017, com quase 40 vagas.