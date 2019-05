Em 1 semana, Maranhão inaugura rodovia, escolas, leitos de UTI, campus e outras obras

Apesar da crise nacional que afeta as finanças de todos os Estados, o Maranhão tem conseguido manter um ritmo acelerado de entregas e inaugurações. Em apenas uma semana, foram obras e serviços em várias áreas, incluindo rodovia, escolas e um novo campus da UemaSul.

O balanço foi feito pelo governador Flávio Dino nas redes sociais: “Em uma semana no Maranhão: 1) quatro Escolas Dignas inauguradas; 2) abertos mais 10 leitos de UTI Neonatal; 3) inaugurada rodovia estadual com 55 km; 4) recebemos mais um Campus para UEMASUL em Estreito; 5) entregamos 740 motores para embarcações de pescadores. E tem muito mais”.

Ele acrescentou que “coube-me governar na pior crise econômica e política dos últimos 100 anos. Mas eu e minha equipe não ficamos parados ou nos lamentando. Lutamos muito, todos os dias, pelo Brasil, especialmente pelo nosso amado estado. Temos muita fé de que a recessão nacional vai passar”, disse.

Veja abaixo as obras citadas por Flávio:

MA-012

São 53 quilômetros ligando São Raimundo do Doca Bezerra a Barra do Corda, na região central do Maranhão. Foram feitas a pavimentação e a sinalização completas da rodovia, com mais de R$ 36 milhões investidos pelo Programa Mais Asfalto.

Escolas Dignas

Entre as quatro Escolas Dignas entregues, está o Liceu Maranhense, que foi totalmente reformado e recuperado. Foram investidos R$ 3,7 milhões na obra do prédio centenário, que por mais de 14 anos não passava por reforma estrutural. As outras três escolas estão em Ribamar, Paço do Lumiar e Matinha.

Campus da UemaSul

A prefeitura de Estreito entregou o prédio onde o novo campus da UemaSul vai funcionar. A parceria entre Estado e município expande a oferta de ensino superior público e de qualidade no Sul do Maranhão, com o Centro de Ciências Agrárias, Naturais e Letras da UemaSul. O local vai abrigar cursos de Engenharia Agronômica, Letras Português e Ciências Naturais com habilitação em Matemática e Física.

UTI Neonatal

O Governo do Maranhão vai entregar na quarta-feira (15) mais dez leitos da UTI Neonatal do Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, na capital. A unidade atende anualmente cerca de 400 crianças.

Motores para pescadores

Para pescadores artesanais que até então só tinham remos, foram entregues 740 motores. Os equipamentos foram entregues a colônias, associações e sindicados pesqueiros de 40 cidades. Com os motores, eles aumentam a produção e geram mais renda.