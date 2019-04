Educação do Maranhão tem 3º maior salto em todo o Brasil, diz estudo do Ipea

Mais um estudo mostra o salto que a educação do Maranhão tem dado desde 2015, com a criação do programa Escola Digna. Desta vez é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que acaba de lançar uma pesquisa nacional sobre o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). O Ipea é vinculado ao Governo Federal.

Esse índice mede a qualidade de vida da população. O Radar IDHM, do Ipea, analisou tanto o desempenho geral quanto itens específicos, entre eles a Educação. É o chamado IDHM-E. O Maranhão subiu em todos as categorias avaliadas.

De acordo com o estudo, o índice da educação do Maranhão teve o terceiro maior aumento em todo o Brasil entre 2012 e 2017. “As maiores tendências de aumento [para o IDHM Educação] foram observadas no Amazonas (0,100), no Pará (0,076) e no Maranhão (0,073)”, afirma o Ipea. A nota do Maranhão na educação subiu de 0,609 para 0,682.

Pacto pela Aprendizagem

Esse desempenho na Educação contribuiu para o aumento geral da qualidade de vida no Estado. “A melhoria do IDHM do Maranhão é fortemente puxada pelo fator Educação. Parabenizo as nossas equipes, assim como as dos municípios”, afirma o governador Flávio Dino. “Vamos crescendo juntos, Estado e municípios, em regime de colaboração. Esse é o caminho, intensificar o Pacto Estadual pela Aprendizagem”, acrescenta.

O Pacto é um reforço ao programa Escola Digna, que já construiu, reconstruiu e reformou mais de 800 colégios desde 2015 no Maranhão. Com o Pacto Estadual pela Aprendizagem, o foco agora é na melhoria das redes municipais de ensino, para que os alunos aprendam o que de fato precisam aprender em cada série.

“É uma ação que irá possibilitar um crescimento ainda maior nos indicadores e, juntos, Estado e municípios, avançaremos em qualidade da educação em todo o Maranhão”, destaca o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão. “Desde que assumiu a gestão do Governo do Estado, o governador Flávio Dino priorizou a educação como vetor de desenvolvimento e principal caminho para vencermos as desigualdades”, completa o secretário.