Edifício Governador Archer beneficiará com moradia famílias de baixa renda

As obras de reforma do Edifício Governador Archer, localizado na Avenida Magalhães de Almeida, no Centro Histórico de São Luís, seguem em ritmo acelerado. Com 98% dos trabalhos já concluídos, a entrega do prédio está prevista para este semestre.

A iniciativa é executada pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), e compõe a ação do Programa Habitar no Centro, que visa promover o uso habitacional de imóveis localizados em áreas de interesse de preservação do Centro Histórico da cidade. Depois de pronto, o edifício será moradia para 14 famílias que, antes, moravam de forma precária no local.

A líder comunitária Paloma Freitas, que representa as famílias, frisou que o programa Habitar no Centro está resgatando a dignidade das pessoas, dando melhores condições de vida. “Nós estamos acompanhando toda a reforma e percebemos o carinho e o cuidado que a Secid está tendo com o lugar que vai abrigar a gente”, acrescentou.

Ao longo do período de revitalização do prédio, o Governo do Estado disponibilizou o aluguel social, um recurso assistencial mensal destinado a atender, em caráter de urgência, as famílias que residiam no edifício. A família beneficiada recebeu uma quantia equivalente ao custo de um aluguel popular.

“Nós passávamos noites acordados com medo de alguém nos tirar de lá. Quando recebemos a notícia da reforma, ficamos ainda mais amedrontados. Mas a Secid garantiu a nossa permanência. Em breve, teremos um espaço reformado para viver e construir uma nova vida ao lado dos nossos filhos”, acrescentou Paloma Freitas.

De acordo com o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, a reforma do imóvel contribui para o incentivo à habitação. “Estamos trabalhando em conjunto com vários órgãos da esfera estadual, em parceria com a iniciativa privada, implementando políticas públicas como forma de criar condições que resultem na requalificação de imóveis ociosos ou degradados, para uso habitacional em áreas de interesse de preservação do patrimônio cultural edificado”, ressaltou.

Projeto Habitar no Centro

O projeto Habitar no Centro, um dos eixos do Programa Nosso Centro, tem como objetivo articular as políticas de habitação e de requalificação de prédios históricos, com a finalidade de promover o uso habitacional de imóveis localizados em áreas de interesse de preservação do patrimônio cultural edificado.