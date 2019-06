“É um órgão fundamental para a justiça social do país”, diz governador Flávio Dino em visita de cortesia ao TRT-MA pelos 30 anos do órgão

Governador visitou TRT nesta sexta-feira, 28. (Foto:Karlos Geromy/Secap)

O governador Flávio Dino realizou, na manhã desta sexta-feira (28), visita de cortesia à presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro. Na ocasião, Flávio Dino agradeceu o apoio e reforçou a importância do órgão para a justiça do Estado. A relação institucional entre os dois poderes foi outra pauta do encontro. A visita marcou ainda as comemorações dos 30 anos de existência do órgão.



O Tribunal Regional do Trabalho é uma instituição fundamental para o desenvolvimento e a justiça social do país, pontuou o governador Flávio Dino. “Tive a honra de trabalhar aqui em sua primeira composição e nesta visita, presto uma homenagem à instituição pelas suas três décadas de relevantes e imprescindíveis serviços prestados à sociedade, especialmente em favor dos que menos tem. Fica a nossa palavra de homenagem, agradecimento e desejos de que essa instituição continue por muitos e muitos anos nessa trajetória, pois defendemos a Justiça do Trabalho”, reiterou.

Governador visitou TRT nesta sexta-feira, 28. (Foto:Karlos Geromy/Secap)

O governador reforçou a premissa da gestão no fortalecimento e estreitamento das relações institucionais com todos os poderes, para que se tenha causas comuns e reflitam na melhoria de vida do Estado e dos seus cidadãos. Na oportunidade, o governador recebeu reconhecimento ao trabalho executado em favor do fortalecimento da justiça trabalhista no estado.



“A presença mostra o respeito do governador Flávio Dino com o trabalho da justiça e não poderíamos deixar de homenageá-lo pelo seu exemplo de governança e compromisso com o Maranhão. O governador representa a todos nós maranhenses, por ser um exemplo de juiz, de servidor e gestor”, pontuou a presidente do TRT-MA, Solange Cordeiro.



Há 30 anos, Flávio Dino obteve aprovação em seu primeiro concurso público, preenchendo vaga no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Desde então, é servidor público, tendo atuado nos três poderes. Na visita de cortesia, Dino agradeceu à instituição pela sua importância na Justiça estadual.