Drive-Thru do Pátio Norte encerra atividades com mais de 92 mil doses aplicada

O Drive-Thru de vacinação contra a Covid-19 no estacionamento do Pátio Norte Shopping encerrou, na sexta-feira (29), suas atividades, com o registro de mais de 92 mil doses aplicadas. O drive foi uma estratégia do Governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para reforçar a imunização na Grande Ilha. O serviço de vacinação no Drive-Thru foi executado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh).

“Temos acompanhado a baixa ocupação dos leitos, tanto de enfermaria como de UTI, em todo o Estado do Maranhão e ações como essa do drive culminaram nisso. Por aqui passaram milhares de pessoas. Foram vidas que foram salvas. Ficou claro que a vacina era a melhor arma para a gente combater a pandemia e o drive cumpriu a tarefa ao longo desses 162 dias”, frisou o diretor de Planejamento e Governança da Emserh, Raul Fagner.

No total, nos 162 dias em que esteve funcionando, foram aplicadas 92.181 doses da vacina contra o coronavírus. Sendo 51.410 (1ª dose), 39.400 (2ª dose) e 1.371 (3ª dose).

“Quando a gente lembra de tudo que se fez, o que fizemos aqui, o trabalho realizado aqui, o sentimento é esse mesmo: gratidão pelo trabalho excelente realizado. Vamos continuar cuidando das pessoas. Esses profissionais de saúde são a engrenagem fundamental nesse processo. Se o Maranhão é o estado que melhor combate a pandemia, vocês estão ligados a esse resultado”, afirmou o assessor especial da Secretaria de Estado da Saúde, Víctor Muniz.

Maria de Fatima Cardoso Mota, de 66 anos, moradora de Paço do Lumiar, ainda aproveitou o último dia de atividade do drive para receber a 3ª dose. “Eu nunca tive Covid e vim receber minha 3ª dose. Facilita pra gente vir ao drive, não demorou nada e eu gostei demais, todos muito educados. Era o que precisávamos: da vacina e um pouco mais de amor no mundo”.

Laís Renata Pereira da Silva, 27 anos, mora em São Luís e veio em busca da 2ª dose. “Eu vim aqui tomar a minha segunda dose e foi bem melhor. Em São Luís, a gente tem um déficit de estacionamento e tomar a vacina dentro do carro foi mais rápido”, elogiou Laís.

O Drive-Thru do Pátio Norte iniciou suas atividades no início do ano e foi reativado em 29 de maio de 2021. No último dia de trabalho, a coordenadora do Drive, Joyce Karla Serra Santos, agradeceu o envolvimento dos profissionais durante os meses de trabalho.

“Esse drive foi de suma importância, foi a esperança para muitas pessoas que ainda estavam amedrontadas. Cada dose aplicada foi uma dose de esperança para a população de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e Ribamar. Muitas vezes não víamos final de fila, mas todos os profissionais foram incansáveis”, disse Joyce Santos.

A enfermeira Lizelma Nunes, que trabalhou no drive desde o início, comentou que o sentimento que fica é de gratidão. “Foi uma experiência única e foi impactante pra mim. Estou em atividade desde o início da pandemia e vivi uma realidade nunca esperada com as pessoas vulneráveis. É gratificante para mim, porque aqui no drive eu pude contribuir e de maneira segura porque nunca tive Covid. Pude dar uma parcela de ajuda com a minha profissão para as pessoas. Nós levamos gotas de esperança”, disse emocionada a enfermeira.

A implantação do Drive-Thru foi possível graças a uma parceria entre o Governo do Estado, as prefeituras de Paço do Lumiar e Ribamar e o Pátio Norte Shopping.

“Agradecemos a Deus por termos chegado a esse momento. A parceria com o Governo do Estado foi essencial para que pudéssemos combater a Covid. É claro que perdemos pessoas, amigos, parentes, mas também salvamos muitas vidas”, frisou a prefeita de Paço do Lumiar, Paula Azevedo.

A coordenadora de imunização de São José de Ribamar, Mônica Cristina Sales Freitas, também agradeceu a parceria. “O trabalho desses profissionais refletiu na diminuição do número de casos de Covid e no número de internações. Nossos agradecimentos”, disse.

“Desde o início do processo de vacinação sempre nos colocamos à disposição. A gente conseguiu trazer esse serviço e fazer a coisa acontecer nesse momento tão difícil que foi o início da pandemia. Foi excelente poder ajudar a população da região”, disse o superintendente do Pátio Norte Shopping, Tiago Carvalho.