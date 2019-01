Defesa agropecuária bate metas e Maranhão completa 15 anos sem focos de febre aftosa

Garantir que produtos de origens animal e vegetal cheguem aos consumidores atendendo a padrões de qualidade e segurança higiênico-sanitário é tarefa árdua. As ações de defesa agropecuária incluem várias etapas, como controle, prevenção e erradicação de enfermidades e, a atuação do poder público é fundamental nesse processo.

Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), conseguiu acumular importantes conquistas no setor.

Um dos destaques foi a superação da meta de cobertura vacinal na segunda etapa de vacinação contra a Febre Aftosa. De 1º de novembro a 10 de dezembro de 2018, o Maranhão imunizou 96,87% de todo o rebanho bovino e bubalino com faixa etária de 0 a 2 anos. Também no ano passado, a Aged/MA completou 15 anos sem ocorrência de nenhum foco de febre aftosa nos rebanhos pecuários do Maranhão.

Outra grande conquista veio da Unidade Regional de São Luís, que é a primeira do estado a realizar 100% de cobertura vacinal contra febre aftosa no rebanho bovino e bubalino de sua jurisdição. Em breve, o Maranhão deve atingir o status de estado livre de febre aftosa sem vacinação. A previsão é que em 2020 esse tipo de vacina seja retirado do calendário anual.

De acordo com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), embora a transmissão para seres humanos seja raríssima, a doença tem efeito devastador na comercialização, e a infecção pode afetar a abertura de mercados para produtos de origem animal.

Registro

A Aged/MA desenvolve, ainda, outra ação decisiva para que os consumidores tenham acesso a produtos de qualidade: a concessão de títulos de registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE) para estabelecimentos de produtos e subprodutos de origem animal, incluindo os abatedouros frigoríficos.

O registro é a garantia que os estabelecimentos preencham os requisitos higiênicos e sanitários necessários para desenvolver as atividades. Este registro permite as atividades de abate e manuseio das variadas espécies animais, podendo realizar a comercialização destes produtos apenas no território maranhense.

Atualmente, 11 estabelecimentos estão registrados no SIE, sendo cinco abatedouros frigoríficos (Axixá, São Bernardo, Tutóia, Açailândia e Barra do Corda), uma unidade de beneficiamento de cárneos, lácteos e pescados (São Luís), um entreposto de ovos (São Luís) e quatro Laticínios (Igarapé do Meio, Imperatriz, Itapecuru Mirim e Arari).

Outras conquistas

Ao longo dos últimos quatro anos, a Aged conseguiu realizar um número expressivo de boas ações de defesa e inspeção agropecuária no estado. Uma delas foi o recebimento da Certificação Sanitária de Estado Livre das doenças “Influenza Aviária e Newcastle”. Além disso, entre os anos de 2017 e 2018, o Maranhão destacou-se no 1º lugar da Região Nordeste em crescimento no recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos.

Entre outras ações, a Aged/MA realizou acompanhamento técnico em 64 estabelecimentos da agroindústria familiar; desinfetou maquinários agrícolas para impedir a entrada e/ou disseminação de pragas agrícolas no território maranhense; bem como incrementou ações de fiscalização do vazio sanitário da soja, visando ao controle da doença Ferrugem Asiática, que pode representar perdas acima de 80% da produção do grão.