As Unidades Vocacionais do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) vão abrir 1.505 vagas neste primeiro semestre. São 17 unidades espalhadas em 14 cidades. O edital para as matrículas será liberado nas próximas semanas. A previsão é que as aulas comecem na segunda quinzena de março.

Os cursos vocacionais do IEMA são feitos para atender rapidamente as necessidades de cada cidade. A ideia é que haja mercado de trabalho para quem conclui os cursos.

“São cursos de acordo com as demandas dos municípios”, conta o diz o reitor do IEMA, Jhonatan Almada.

Duração

A maioria dos cursos vocacionais do IEMA tem 160 horas de aula. Alguns têm 80 horas. São cursos com conclusão rápida, ainda no primeiro semestre.

“Isso significa mais oportunidades para qualificação profissional, sobretudo neste momento em que o país tem um grande número de desempregados. Essa qualificação profissional está ligada à geração de emprego e renda”, afirma Almada.

Criado pelo governador Flávio Dino, o IEMA já capacitou 26 mil pessoas nas Unidades Vocacionais. “São 26 mil maranhenses com cursos profissionalizantes”, resume o reitor do instituto.

Quem pode fazer

As 17 Unidades Vocacionas do IEMA oferecem qualificação profissional para adolescentes, jovens e adultos com escolaridade desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior. Cada curso tem uma exigência.

Veja os cursos oferecidos:

Açailândia – Inglês Básico e Corte Costura (Fardamento Escolar) – 80 vagas

Barra do Corda – Inglês Básico e Eletricista Predial – 80 vagas

Bequimão – Inglês Básico e Produtor de Mudas e Hortaliças – 80 vagas

Caxias – Inglês Básico e Cabeleireiro – 80 vagas

Codó – Inglês Básico e Estética – 80 vagas

Carolina – Inglês Básico e Gastronomia Regional – 80 vagas

Coroatá – Robótica Educacional e Informática Básica – 80 vagas

Imperatriz – Inglês Básico e Corte e Costura (Lingerie e Moda Praia) – 80 vagas

Pinheiro – Inglês Básico e Panificação e Confeitaria – 80 vagas

Pedreiras – Inglês Básico e Produção de Massas Alimentícias – 80 vagas

Ribeirãozinho – Inglês Básico e Design e Produção de Manufaturados do Couro – 80 vagas

São Luís (Estaleiro Escola) – Inglês Básico, Construção de Embarcações Artesanais Maranhenses, Marceneiro, Artesão em Reciclagem de Papel, Artesão em Reaproveitamento de Garrafa PET, Artesão em Biojoias, Reaproveitamento de Madeira, e Artesão em Cerâmica – 225 vagas

São Luís (Praia Grande) – Inglês Básico e Cerveja Artesanal – 80 vagas

São Luís (Convento das Mercês) – Inglês Básico e Informática Básica – 80 vagas

São Luís (Escola de Cinema) – Produção Cinematográfica e Atuação para Cinema – 80 vagas

São Mateus – Operador de Máquinas Agrícolas e Agricultura Orgânica – 80 vagas

Timon – Inglês Básico e Artesão em Pintura em Tecido e MDF – 80 vagas