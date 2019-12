Criação de empregos tem o melhor novembro dos últimos 9 anos no Maranhão

O Maranhão criou 1.163 novas vagas de emprego com carteira assinada no mês de novembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho, do governo federal.

Foi o melhor mês de novembro dos últimos nove anos no Maranhão na geração de empregos formais, mesmo com a crise econômica brasileira.

Este é sexto mês seguido em que o estado tem saldo positivo. No acumulado do ano, o Maranhão já criou mais de 15 mil novos postos com carteira assinada.

Em novembro, o principal setor que puxou a geração de trabalho foi o comércio.

Terceiro ano

Apesar da crise nacional, o Maranhão está no terceiro ano seguido com saldo positivo na criação de empregos formais.

Em 2017, 2018 e agora em 2019, o Maranhão conseguiu gerar novos empregos.

De acordo com o Caged, o Maranhão teve saldo positivo de 1.221 vagas em 2017. A situação foi diferente da verificada no cenário nacional naquele mesmo ano. Em 2017, o Brasil inteiro perdeu 20.832 vagas.

Em 2018, o Maranhão teve um desempenho oito vezes melhor que no ano anterior: foram criados 9.649 empregos com carteira assinada.