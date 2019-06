Cortejo de quadrilhas anima Centro Histórico em domingo de Prévias Juninas

Público lotou Centro Histórico para conferir o Cortejo de Quadrilhas. Foto: Karlos Geromy/Secap

Mais um domingo (16) de Centro Histórico lotado e, dessa vez, com os sons, as cores e a alegria dos grupos que participaram do Cortejo de Quadrilhas promovido pelo Governo do Maranhão.



Samia Patrícia, de 15 anos, que este ano é a noiva da Quadrilha Asa Branca do bairro da Liberdade, em São Luís, gostou da valorização da manifestação cultural local.



“Danço desde pequena e estar aqui hoje com outras quadrilhas maravilhosas é bom demais, é gratificante”, declarou.



Quem veio de longe para conhecer o São João do Maranhão também se encantou. Da Bélgica, a médica Joana Angeline, médica, de 25 anos, falou da alegria de estar aqui nesta época do ano.



“Muito legal, são muitas cores, pessoas animadas, gostei muito. É a primeira vez que estou assistindo o São João, estou feliz de estar aqui para assistir”, disse.

Cortejo de Quadrilhas animou a Praia Grande. Foto: Karlos Geromy/Secap

São João do Maranhão



Com abertura programada para a próxima quarta-feira (19), já no primeiro dia, a programação oficial do São João do Maranhão tem como atração principal o cantor Alceu Valença.



O show será realizado na quarta-feira (19), às 23h, na Praça Maria Aragão. Antes dele, grupos de dança e de bumba meu boi também se apresentam no local.



Também nesse dia, se apresentam no Arraial da Praça Maria Aragão, o Tambor de Crioula Brilho da União da Vila Mauro Fecury, Dança Portuguesa Império de Lisboa, Bumba Meu Boi Encanto do Olho D’Água, Boi Barrica e Boi de Maracanã.



Já no Arraial do Ipem, também na abertura, a programação inclui o Bumba Meu Boi Estrela do Gen, Boi de Morros, Axixá, show de Santanna o Cantador, Cacuriá de Dona Teté, Boi de Santa Fé e Bumba Meu Boi de Maracanã.



Neste ano, o São João do Maranhão terá arraiais oficiais em Imperatriz, de 12 a 15 de junho, e em São Luís, de 19 a 30 de junho, no Ipem e na Praça Maria Aragão, e dias 21, 22, 28 e 29 de junho na Praça Nauro Machado.



Além dos arraiais oficiais, o São João acontece, também, nos bairros da Cidade Operária, João de Deus, Anil, João Paulo, Liberdade, Anjo da Guarda, Largo de Santo Antônio (22 a 29 de junho) e Cohajap (1 a 13 de junho).