Corpo de Bombeiros terá melhores condições de trabalho para atendimento à população

Governador Flávio Dino assina Protocolo de Intenções com a empresa Vale (Foto: Karlos Geromy)

Aproximadamente R$ 8 milhões serão investidos em equipamentos e ações para melhorar as condições de atendimento à população pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). O recurso é oriundo da parceria firmada no início deste mês entre o Governo do Maranhão e a Companhia Vale. Neste primeiro momento, a partir da assinatura de um Protocolo de Intenções, serão doados cinco caminhões de combate a incêndio, cinco ambulâncias, cinco caminhonetes de resgate, 10 botes completos e 390 equipamentos de proteção individual.



“Celebramos valores, sentimentos e agradecemos a Vale por essa parceria exitosa e a doação de equipamentos que vão resultar no incremento e melhorias das atividades do Corpo de Bombeiros. Para além da parceria, aqui celebramos valores de respeito à vida e pontuando o lema do Corpo de Bombeiros de salvar vidas”, observou o governador Flávio Dino, durante homenagem realizada pela Vale no último dia 2 deste mês aos 14 bombeiros maranhenses que participaram das ações de resgate em Brumadinho (MG).



Em janeiro deste ano, os bombeiros foram enviados pelo Governo do Maranhão em missão humanitária e social, para dar apoio às buscas avançadas na cidade mineira de Brumadinho, após rompimento da barragem que vitimou centenas de pessoas. Os maranhenses trabalharam com o grupamento de salvamentos especiais na escavação e triagem da lama, buscando vestígios de locais com maior probabilidade de concentração das vítimas. Por conta desses esforços, os bombeiros receberam uma placa alusiva aos serviços.



“A importância é o reconhecimento da Vale ao trabalho do Corpo de Bombeiros do Maranhão, apesar do lamentável episódio”, disse o líder dos Bombeiros na missão maranhense em Brumadinho, major Patrício Penha. “A parceria com o Governo do Estado é a melhoria do atendimento ao povo do Maranhão”, complementou o major.



Além do Corpo de Bombeiros, a parceria com a Vale inclui investimentos em outras áreas como Educação, Patrimônio Histórico, Saneamento Básico e Segurança, totalizando R$ 60,3 milhões.