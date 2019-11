Corpo de Bombeiros do Maranhão atua em áreas atingidas por óleo em apoio ao Ibama e Marinha

Trechos de praias no município de Tutóia são monitorados por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). O trabalho se soma à força-tarefa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Marinha do Brasil, que mobiliza para ações de contenção nas áreas afetadas por manchas de óleo. Dias 17 e 18 de novembro, os bombeiros trabalharam em várias praias do litoral maranhense recolhendo os resíduos.

As equipes envolvidas realizaram mutirão de limpeza na Praia da Barra, Ilha do Grande Paulino e Ilha do Caju. O CBMMA patrulhou ainda a região entre a Baía da Melancieira e Baía do Caju, que compreende as ilhotas de Melancieira e Cajueiro. O objetivo foi verificar a possível incidência de óleo também nessa região.

Outra frente de trabalho concentrou esforços na limpeza da área da Praia do Amor e Foz do Rio Novo e os resíduos coletados foram devidamente depositados em recipientes próprios e encaminhados para a correta destinação. Mesmo com a pequena quantidade de óleo encontrada no litoral maranhense, o trabalho de monitoramento e recolhimento vem sendo realizado para controle da situação.

“O Corpo de Bombeiros está inserido no trabalho de campo e também, orientando a população para evitar contaminações ou outros problemas. Com esta ampla ação parceira dos diversos órgãos, esperamos alcançar ainda mais êxito nesta operação”, pontuou o comandante geral do CBMMA, coronel Célio Roberto de Araújo. Em relação à possível contaminação de pescados, até o momento não há registros, informa o CBMMA.

O Centro de Operações de Incidentes de Poluição por Óleo (COIP), coordenado pela Marinha e Ibama, segue atuando em parceria com o Governo do Estado, via Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), e demais prefeituras dos municípios maranhenses atingidos.

O trabalho do Corpo de Bombeiros foi realizado em conjunto com a Prefeitura de Tutóia, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semads), Associação dos Trabalhadores do Turismo de Tutóia (Atratur), Conselho de Áreas de Proteção Ambiental e a Empresa Oceana.