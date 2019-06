Construção do Hospital da Ilha gera emprego em São Luís: “Está ajudando minha família”

As fortes chuvas no Maranhão neste primeiro semestre não atrapalharam o ritmo das obras de construção do Hospital da Ilha, unidade de saúde pensada como solução para os problemas de atendimento em urgência e emergência na Região Metropolitana de São Luís.

As obras foram iniciadas em janeiro deste ano e seguem a todo vapor. É o que conta o engenheiro civil e gerente do consórcio responsável pela construção, Lauro Campos: “A obra tem a previsão de 32 meses e está dentro do cronograma”.

De acordo ele, até agora cerca de 150 funcionários trabalham na obra. A expectativa é que durante o pico da construção, quando diversas especialidades serão exigidas, o número de trabalhadores chegue a 380. A seleção de profissionais vem sendo feita em escritório montado no próprio canteiro de obras.

Jadiel Santos Barbosa foi um dos selecionados. Ele estava desempregado e hoje colabora como marteleteiro na obra. “Eu estava desempregado, aí o Consórcio da Ilha abriu as portas e eu me empreguei de novo. A obra está me dando muita coisa, ajudando minha família, lá em casa e pra mim tá tudo bem”, comemora.

Números

Orçada em R$ 132 milhões, a obra tem números que impressionam. Serão 32 mil m² de área construída em um terreno com 62 mil m² de área total. Na primeira etapa, serão entregues 212 leitos, distribuídos em sete blocos de atendimentos; na segunda etapa, serão totalizados aproximados 400 leitos de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Localizado no bairro do Turu, o Hospital da Ilha vai contar com atendimento de urgência e emergência adulto e pediátrico, nove centros cirúrgicos, UTIs, Unidade de Tratamento de Queimados, laboratórios, setor de hemodiálise, tomografia, oito elevadores (sendo cinco exclusivos para maca e pacientes), além de auditório, amplo estacionamento e um heliponto.

As obras de construção dos blocos A, B e C, que serão de atendimento e triagem dos pacientes, já estão na fase de concretagem do terceiro pavimento e de alvenaria do subsolo. Apesar da irregularidade do terreno e da intensidade do período chuvoso, as construções dos blocos onde serão instalados centros cirúrgicos e UTIs também avançam.

Segundo o engenheiro Lauro Campos, que há sete anos trabalha em construções de hospitais Brasil afora, o Hospital da Ilha será uma unidade hospitalar completa.

“O Hospital da Ilha tem que ser tratado como hospital de excelência, porque ele atende basicamente todos os seguimentos que hoje são necessários. Você não precisará transportar um paciente desse hospital para levar para outra unidade, porque aqui você tem condições de atender de todas as maneiras”, relata o engenheiro.

“Muito mais que um Socorrão”

Idealizado para desafogar os dois Socorrões de São Luís, o hospital foi batizado popularmente de Socorrão da Ilha. Para o engenheiro Lauro Campos, a unidade de saúde vai além da alcunha. “Ele, na realidade, é muito mais que um Socorrão da Ilha. As outras unidades não são tão completas quanto essa. Ela vai atender uma população muito grande, não só de São Luís, mas de outras regiões”, garante.