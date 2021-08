Construção do Hospital da Ilha: conheça a linha do tempo com os avanços da obra

Para aumentar a rede hospitalar e oferecer mais uma unidade de urgência e emergência na capital, o Governo realiza a construção do Hospital da Ilha. Este ano, a obra será finalizada e entregue aos maranhenses. Veja a linha do tempo de construção.

Em 2019, a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) assumiu a obra de construção do hospital e os trabalhos foram iniciados logo em fevereiro do mesmo ano. Os serviços inicialmente foram concentrados na terraplanagem do terreno e nas fundações, com marcações do projeto.

Após essa etapa, com as fundações prontas e a alvenaria do primeiro pavimento feita, a construção avançou para a execução da primeira laje, para possibilitar a construção do segundo pavimento. Ao todo são sete blocos e, por conta da grandeza da obra, os serviços avançaram de forma diferente em cada um deles.

Quem está na obra desde o começo, fala sobre a satisfação de ver cada parte do projeto sendo executada. A analista Fernanda Sousa chegou quando tudo ainda era terra e contou sua experiência.

“Eu estou na obra do hospital desde o início, desde a terraplanagem, e para mim é muito gratificante ver todo o avanço da obra, desde o comecinho até hoje, quando ele já está com praticamente a parte estrutural toda pronta e é um grande orgulho de estar participando da obra. Eu espero até o período da inauguração estar aqui para olhar ele prontinho”, disse a analista.

Em julho de 2019, os trabalhadores estavam concretando o terceiro pavimento e construindo a alvenaria dos blocos A, B e C.

No final do primeiro ano, as obras já haviam avançado bastante, alguns blocos já estavam com a parte de fundação e estrutura toda completa, passando para a vedação e o revestimento de paredes. O bloco onde funcionará a Unidade de Queimado já estava em processo de instalação das tubulações de ar para controle de temperatura, umidade e pressão.

Em 2020, a obra sofreu um pequeno atraso no início do ano, por conta da pandemia. No momento em que tudo era novo e as autoridades internacionais não sabiam o real problema e como tratar, os trabalhadores foram afastados para se proteger.

Em julho, mesmo com a capacidade reduzida, as medidas de segurança rigorosas e ainda no período chuvoso da capital, as obras chegaram a 40% de execução, já com as instalações elétricas e hidráulicas em alguns blocos. Vitória para o Maranhão.

E a obra assim seguiu. Em setembro de 2020, mais de 280 pessoas estavam trabalhando na construção. Eram executados serviços de revestimento cerâmico, instalação de gases medicinais, reboco, instalação de rede de incêndio e drywall. Além disso, começaram também os trabalhos de terraplanagem da parte externa onde funcionará o estacionamento, assim como a pintura das fachadas.

O ano de 2021 chegou e também as novidades na obra. Em fevereiro, a construção completou dois anos de história. Muita alegria para toda a equipe da Sinfra e do Consórcio da Ilha. Neste mês, começou a fase de equipamentos pesados com as instalações das máquinas de ar e elevadores.

Com as instalações concluídas, chegou a hora de testar a segurança da obra em diversos aspectos, principalmente na parte de controle de incêndio. Foram realizados diversos testes nas tubulações de água e gases para garantir que tudo estivesse de acordo com a instrução do Corpo de Bombeiros.

Obra andando e trabalhadores se cuidando. Em maio deste ano, os profissionais da construção civil receberam a primeira dose da vacina, que veio como alento em meio a tanta dificuldade. O servente de obras Marcelo Fonseca respirou aliviado após receber a primeira dose.

“Para mim é muito importante esse projeto de fazer com que todos os trabalhadores da construção civil sejam vacinados. Nós somos muitos aqui no consórcio do Hospital da Ilha e temos muitos encontros com pessoas, então a gente já com a vacina, fica com menos chance de se contaminar”, contou o trabalhador.

E, nesta semana, os profissionais receberam a segunda dose. Agora trabalhando com 100% de imunização e gás para finalizar e entregar a primeira etapa da obra em dezembro. Falta pouco para o Maranhão receber mais um hospital de urgência e emergência e aumentar a oferta de serviço público de saúde de qualidade a quem precisa.

Entrega em dezembro

Nesta primeira etapa serão entregues 59 leitos de enfermaria, 19 leitos de Tratamento de Queimado (UTQ) e 26 leitos de Tratamento Intensivo (UTI), totalizando 114 leitos. Além disso, serão entregues também a farmácia, a ala de imagem, emergência, centros cirúrgicos, lavanderia, cozinha, áreas de apoio logístico, administração e outras mais.

O Hospital da Ilha é uma das maiores obras maranhenses atualmente. E com uma estrutura gigantesca, a qualidade de atendimento médico também será um dos destaques com o funcionamento da unidade. Serão mais de 1.000 profissionais de diferentes atuações trabalhando juntos pela saúde no Maranhão.

Mesmo em meio a pandemia, os trabalhadores que diariamente estão atuando na construção desse sonho, seguem com os trabalhos para não atrasar a entrega do hospital e, consequentemente, não atrasar os atendimentos a quem precisa. Essa é a infraestrutura e a saúde do Maranhão andando juntas!