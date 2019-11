Consórcio Brasil Central discute em São Luís parcerias e ações conjuntas entre Estados

O 21º Fórum de Governadores do Consórcio Interestadual para Desenvolvimento do Brasil Central teve início nesta quinta-feira (28) em São Luís, no Palácio dos Leões. Participam do Consórcio os Estado do Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e do Distrito Federal.

Secretários estaduais de diversas áreas fizeram a Reunião Ordinária do Conselho de Administração, que antecede o encontro de governadores.

Entre os temas abordados, estiveram projetos sobre compra compartilhada de medicamentos, mercado comum, desenvolvimento do agronegócio, Prêmio de boas Práticas, saúde e turismo integrado.

“Por meio dos consórcios, temos possibilidade de adquirir, por exemplo, medicamentos e equipamentos compartilhados com os demais Estados com preços mais acessíveis, além de debater temas relevantes e inerentes a todos os integrantes do consórcio”, afirmou o secretário de Estado de Comércio e Indústria do Maranhão, Simplício Araújo.

Nessa sexta-feira (20), os governadores se reúnem em assembleia para tomar decisões estratégicas, como a eleição do novo presidente do Consórcio para o ano de 2020. Os mandatos da presidência do Consórcio são anuais. Atualmente, o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, ocupa a cadeira da presidência da autarquia.

A síntese do encontro será abordada pelos governadores na sexta-feira durante coletiva de imprensa no auditório da Emap, que fica no Porto do Itaqui, às 10h15. Os governadores vão conhecer o local, um dos portos que mais crescem no Brasil.