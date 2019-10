Conheça os cursos técnicos oferecidos pelo IEMA em cada cidade para 2020

O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) está com 2.300 vagas abertas para os cursos técnicos em 2020. São cursos profissionalizantes, em que o aluno sai com o diploma do ensino médio e, ao mesmo tempo, formado em uma profissão.

Atualmente, existem 13 unidades plenas do IEMA. São estas as que oferecem ensino médio profissionalizante. Em 2020, serão 16. O instituto vem sendo ampliado ano a ano.

As três novas unidades plenas estão em São Luís (Anil, Bacelar Portela e Gonçalves Dias). A única unidade que não terá disputa pelas vagas é a do Anil. A escola já era de ensino médio. Ela foi incorporada ao IEMA, e seus alunos automaticamente garantiram a matrícula.

Para facilitar a escolha dos candidatos às vagas, fizemos um guia de cursos por cidade. E, logo abaixo, um resumo explicando o que é cada curso.

As inscrições serão exclusivamente online e devem ser realizadas até o dia 23 de novembro. Para a seleção, serão analisadas as notas de português e matemática do 8º apresentadas pelo estudante no ato da inscrição.

Além das notas, outro critério levado em consideração é a distância da residência do candidato até a unidade plena em que tem interesse de estudar. A divulgação dos selecionados será no dia 20 de dezembro, no site do Instituto.

O site do IEMA é o iema.ma.gov.br.

O edital com todas as instruções está em http://www.iema.ma.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/EDITAL-DE-PROCESSO-SELETIVO-IEMA-N-18.pdf.

E a ficha de inscrição pode ser encontrada em web.iema.ma.gov.br/seletivo_iema.

CIDADES E CURSOS

Axixá

Eletrotécnica; Guia De Turismo; Informática; Serviços Jurídicos

Bacabeira

Administração; Logística; Mineração; Serviços Jurídicos

Brejo

Agricultura; Manutenção E Suporte Em Informática; Meio Ambiente; Serviços Jurídicos

Coroatá

Agricultura; Informática; Zootecnia

Cururupu

Alimentos; Manutenção E Suporte Em Informática; Meio Ambiente; Serviços Jurídicos

Matões

Agropecuária; Manutenção E Suporte Em Informática; Eletroeletrônica

Pindaré

Agropecuária; Recursos Pesqueiros; Serviços Jurídicos; Meio Ambiente

Presidente Dutra

Administração; Manutenção E Suporte Em Informática; Química; Serviços Jurídicos

Santa Inês

Agricultura; Gerência De Saúde; Informática Para Internet; Registros E Informações Em Saúde

São José De Ribamar

Agricultura; Eletromecânica; Guia De Turismo; Informática

São Luís – Itaqui Bacanga

Eletroeletrônica; Eletromecânica; Informática Para Internet; Portos

São Luís-Centro

Eventos; Informática; Meio Ambiente; Serviços Jurídicos; Produção De Áudio E Vídeo

São Luís – Bacelar Portela

Edificações; Mecânica; Eletrotécnica; Eletromecânica; Informática Para Internet

São Luís – Gonçalves Dias

Enfermagem; Estética; Nutrição E Dietética; Gerência De Saúde; Informática Para Internet

Timon

Equipamentos Biomédicos; Informática Biomédica; Serviços Jurídicos; Logística

CURSOS

Administração – Executa operações administrativas relativas a protocolos e arquivos, confecção e expedição de documentos e controle de estoques. Aplica conceitos e modelos de gestão em funções administrativas.

Agricultura – Planeja, organiza, dirige e controla a produção vegetal sustentável. Propaga espécies vegetais. Elabora, executa e monitora projetos agrícolas. Maneja o solo e a água mediante práticas conservacionistas. Projeta e implanta sistemas de irrigação e drenagem.

Agropecuária – Maneja, de forma sustentável, a fertilidade do solo e os recursos naturais. Planeja e executa projetos ligados a sistemas de irrigação e uso da água. Seleciona, produz e aplica insumos.

Alimentos – Planeja e coordena atividades relacionadas à produção alimentícia, à aquisição e manutenção de equipamentos. Executa e supervisiona o processamento e conservação das matérias-primas e produtos da indústria alimentícia e bebidas.

Comércio Exterior – Presta apoio as análises de mercado. Aplica a legislação específica dos países envolvidos nas negociações. Controla e coordena o processo de exportação e importação. Cumpre os trâmites aduaneiros.



Edificações – Desenvolve e executa projetos de edificações. Planeja a execução e a elaboração de orçamento de obras. Desenvolve projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações. Coordena serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações.

Eletroeletrônica – Planeja e executa a instalação e manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais. Projeta e instala sistemas de acionamento e controle eletroeletrônicos.

Eletromecânica – Planeja, projeta, executa, inspeciona e instala máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza usinagem e soldagem de peças. Interpreta esquemas de montagem e desenhos técnicos.

Eletrotécnica – Projeta, instala, opera e mantém elementos do sistema elétrico de potência. Elabora e desenvolve projetos de instalações elétricas industriais, prediais e residenciais e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações.

Enfermagem – Realiza curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais. Auxilia a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação no processo saúde-doença.

Equipamentos Biomédicos – Executa instalação e manutenção de equipamentos médico-hospitalares. Planeja e executa instalação, montagem, medições e testes de equipamentos biomédicos.

Estética – Avalia as condições da pele, seleciona e executa procedimentos estéticos faciais e corporais. Utiliza técnicas manuais, equipamentos, tecnologias e produtos cosméticos.

Eventos – Projeta, planeja, organiza, coordena, executa e avalia serviços de apoio técnico e logístico a eventos de diversas classificações e tipologias. Utiliza normas de cerimonial e protocolo. Opera as ferramentas de marketing e de divulgação.

Gerência de Saúde – Planeja, controla e avalia a implementação de programas de saúde. Gerencia serviços e unidades de saúde e seus processos de trabalho. Realiza estudos de custos e viabilidade.

Guia de Turismo – Conduz e assiste pessoas ou grupos em traslados, passeios, visitas e viagens. Informa os visitantes sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais e geográficos. Traduz o patrimônio material e imaterial de uma região para visitantes.

Informática – Instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso a web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral.

Informática Biomédica – Desempenha atividades voltadas para montagem, instalação, manutenção, gestão, comercialização e o uso adequado de equipamentos biomédicos. Conhecem a função dos principais equipamentos utilizados em clínicas e hospitais.

Informática para Internet – Desenvolve sistemas para web. Aplica critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Utiliza ferramentas de auxílio no desenvolvimento das aplicações. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na Internet e na intranet.

Logística – Realiza procedimentos de transportes, armazenamento e distribuição das cadeias de suprimentos. Agenda programa de manutenção de máquinas e equipamentos. Supervisiona processos de compras, recebimento, movimentação e distribuição de materiais e produtos.

Manutenção e Suporte em Informática – Executa montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática. Instala e configura sistemas operacionais desktop e aplicativos. Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática.

Mecânica – Elabora projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e manutenção relacionados máquinas e equipamentos mecânicos. Planeja e controla procedimentos de instalação e manutenção de máquinas e equipamentos.

Meio Ambiente – Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Elabora relatórios e estudos ambientais. Propõe medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já degradados.

Mineração – Realiza atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento e extração referente aos recursos naturais. Opera equipamentos de extração mineral, sondagem, perfuração, amostragem e transporte.

Nutrição e Dietética – Realiza ações de seleção e preparo de alimentos. Realiza estudos das necessidades nutricionais de indivíduos e coletividades, em todas as fases do ciclo vital.

Portos – Desenvolve atividades nas operações portuárias. Controla, programa e coordena operações de transportes em geral. Supervisiona operações de embarque, transbordo e desembarque de cargas e o agenciamento de embarcações.

Produção de Áudio e Vídeo – Capta imagens e sons. Realiza ambientação e operação de equipamentos por intermédio de recursos e linguagens. Investiga a utilização de tecnologias de tratamento acústico, de imagem, luminosidade e animação. Prepara material audiovisual.

Química – Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais. Avalia atividades. Controla a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos. Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Desenvolve produtos e processos.

Recursos Pesqueiros – Realiza operações do setor pesqueiro com base no manejo e na qualidade dos produtos. Aprimora a sustentabilidade dos recursos naturais e da biodiversidade aquícola. Analisa e avalia os aspectos da cadeia produtiva do setor pesqueiro.

Registros e Informações em Saúde – Organiza, administra e coordena serviços de documentação, registros e estatísticas de saúde. Dá suporte ao atendimento do paciente. Organiza os registros clínicos ou prontuários.

Serviços Jurídicos – Executa serviços de suporte e apoio administrativo às atividades de natureza jurídica. Coordena e executa o arquivamento de processos e documentos técnicos. Presta atendimento ao público.

Zootecnia – Planeja, organiza, dirige e controla a criação sustentável de animais domésticos e silvestres. Elabora, aplica e monitora programas de manejo preventivo, higiênico, sanitário, nutricional e reprodutivo na produção animal. Implanta e realiza o manejo das pastagens.