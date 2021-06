Concluída a construção da Policlínica do Idoso no bairro da Liberdade, em São Luís

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), concluiu a construção da Policlínica do Idoso no bairro da Liberdade, em São Luís. A obra, que será entregue neste mês, integra as ações do Plano de Urbanização para a área do projeto PAC Rio Anil.

A implantação do equipamento público faz parte de uma parceria entre a Secid com as Secretarias de Estado da Saúde (SES) e de Governo (Segov). A unidade beneficiará mais de 10 mil famílias da região, que abrange os bairros Liberdades, Camboa, Fé em Deus e Alemanha, com a oferta de atendimento médico em várias especialidades.

Além da construção da policlínica, a área recebeu a urbanização de todo o entorno com a execução de obras de reestruturação viária com pavimentação feita em blocos de concreto e implantação de drenagem pluvial profunda e superficial.

Ao lado do equipamento de saúde foi entregue uma Escola Digna, 12 salas, com uma quadra poliesportiva e a construção de outros equipamentos coletivos nas áreas de esporte e lazer, assistência social e segurança segue em andamento nessa região localizada à margem esquerda da Avenida Jackson Lago, antiga IV Centenário.

De acordo com o secretário da Secid, Márcio Jerry, por meio do projeto PAC Rio Anil, o governo busca atender a área nos setores de educação, saúde e segurança, com obras estruturantes que visam impactar positivamente, também, os moradores dos bairros do entorno como Camboa, Fé em Deus e Alemanha.

“O governador Flávio Dino segue garantindo melhores condições de vida para milhares de maranhenses. Nessa área, além da policlínica, a população terá acesso a outros equipamentos, como Escola Digna, creche, delegacia, e praças com área de academia e esportes”, destacou Márcio Jerry.

A Policlínica do Idoso tem aproximadamente 612 m² e será equipada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com previsão de entrega para este mês.