Comitiva maranhense participa de evento em Israel sobre segurança avançada

Uma comitiva do Governo do Maranhão, liderada pelo vice-governador, Carlos Brandão, está em Tel Aviv, em Israel, a fim de aprimorar conhecimentos e práticas em diversos setores da segurança durante a conferência e exposição internacional da “HLS & Cyber” deste ano.

Uso de drones diferenciados para fronteiras e a sua variação em balões de hélio, segurança avançada no sistema penitenciário, dispositivos como cercas inteligentes (operadas por robôs) e sensores de solo são algumas das técnicas que a comitiva busca aprender na cidade israelense.

Com o vice-governador, estão o secretário de Programas Especiais, Enos Ferreira; o secretário de Segurança, Jefferson Portela e o delegado da Polícia Civil, Antônio Carlos Martins Júnior. Eles permanecem em Tel Aviv até o próximo dia 17.

Soluções

Israel é referência na busca por soluções para o combate a atividades criminosas nos espaços físicos aos cibernéticos. Em agenda extraoficial, a comitiva foi recebida no domingo (11), em parceria com a embaixada do Brasil em Israel, pelas empresas RT, Magal e Elbit, experts no assunto.

Ainda no domingo, Carlos Brandão foi visitado no hotel em que está hospedado pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. Um reflexo do bom diálogo que o Estado do Maranhão tem travado com diversos investidores estrangeiros.

Além da Conferência, a comitiva deve participar de agendas em instituições aprimoradas para construção de usinas de dessanilização (80% da água potável consumida pelo israelense vem do mar), produção de leite e irrigação por gotejamento.