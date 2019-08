Comitiva do Governo vistoria obra de requalificação da Avenida dos Holandeses

A obra faz parte do segundo lote do maior programa de mobilidade urbana da Grande São Luís. Foto: Gilson Teixeira/Secap

Uma comitiva de secretários de Estado visitou, na manhã de sexta-feira (02), o marco zero da obra de Requalificação da Avenida dos Holandeses, na entrada da Praia do Araçagi. A obra faz parte do segundo lote do maior programa de mobilidade urbana da Grande São Luís, com implantação do transporte tipo BRT e ampliação da Avenida Litorânea.



Na visita, o presidente da MOB, Lawrence Melo, explicou os detalhes do empreendimento. “Vamos entregar ainda este ano a primeira parte da obra do lote um, que envolve a requalificação da Avenida São Carlos, com prolongamento de 1.800 metros da Avenida Litorânea, que será entregue ainda este ano. Temos o segundo lote que estamos iniciando agora, abrangendo desde a rotatória do Quartel da Polícia Militar até a entrada da Praia do Araçagi. Toda essa infraestrutura vai possibilitar a implementação de um novo modelo de transporte público na Ilha, que é o BRT”, detalhou Lawrence Melo.

Além da requalificação da Holandeses e prolongamento da Litorânea, o projeto de implantação do Transporte tipo BRT inclui a requalificação de trecho da Colares Moreira. Serão construídos dois terminais de integração, um na região do Araçagi e outro nas imediações da Igreja do Calhau.



Para o titular da Secid, Rubens Pereira Junior, a obra vai promover amplos benefícios na Grande Ilha, após a conclusão das obras. “Essas intervenções vão beneficiar toda a população de São Luís, uma vez que haverá um `desafogamento` da Jerônimo de Albuquerque, ligando Raposa a Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Além disso é uma obra que gera bastante emprego em tempo de crise, ajuda o turismo e a economia local. É uma ação do governo Flávio Dino que melhora e muito a vida dos maranhenses”, destacou Rubens Pereira Junior.

Durante a vistoria, o presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB), Lawrence Melo; o Secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Rubens Pereira Junior; o Secretário de Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), Rodrigo Lago, e o Secretário de Governo (Segov), Diego Galdino, detalharam as etapas da obra, realizada pelo Governo do Maranhão com investimentos de mais de R$ 140 milhões.

Mais mobilidade na Ilha



Com a implantação do transporte tipo BRT, a população que se desloca dos municípios vizinhos para São Luís terá economia de até 40 minutos diários nos trajetos.



Para garantir mobilidade com mais eficiência serão criadas linhas alimentadoras, permitindo às pessoas que residem em São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa uma integração ao sistema. “Essas pessoas irão de suas casas até o terminal de integração do Araçagi, tendo acesso ao BRT até as imediações da rotatória do Quartel da Polícia Militar e, de lá, terão quatro ou cinco linhas circulares para chegar em qualquer ponto de São Luís”, detalha Lawrence Melo.

Pacote de obras em São Luís



Ao todo, o Governo do Maranhão soma R$ 4,7 bilhões para realização de obras e ações em São Luís. Os investimentos estão concentrados em obras estruturantes como a revitalização do Centro Histórico com o Programa Nosso Centro, a construção de moradias, a exemplo dos residenciais José Chagas e Jomar Morais, o Hospital da Ilha, PAC São Francisco, Parque Rangedor, Ponte Pátio Norte, além de programas sociais e ações de incentivo à geração de renda.

O secretário de Comunicação e Articulação Política, Rodrigo Lago, destacou o esforço do Governo para garantir as obras, mesmo num período de crise financeira nacional. “É muito importante que a população possa ver concretamente e de forma transparente como estão sendo aplicados os recursos e qual a finalidade dessas obras tão importantes para a Ilha de São Luís”, concluiu o secretário.