Comida de qualidade que seria desperdiçada alimenta milhares de famílias no Maranhão

Alimentos que seriam desperdiçados agora complementam a alimentação de pessoas em situação de vulnerabilidade. Foto: Nael Reis/Secap

Menos desperdício e mais alimentação de qualidade para quem precisa. Com esses objetivos, o Governo do Estado, numa iniciativa inovadora no Maranhão, está garantindo segurança alimentar para milhares de famílias por mês, com a instalação do Banco de Alimentos.



Instalado no Centro de Distribuição de Hortifrutigranjeiros (Ceasa), em São Luís, o equipamento público possui equipe de nutricionistas, técnicos e demais profissionais que fazem a coleta, seleção, processamento e distribuição de alimentos que são captados junto a rede de doadores.



“Nós recebemos alimentos que estão fora da linha de comercialização e que seriam desperdiçados. Aqui fazemos todos os procedimentos para verificação das propriedades nutricionais e condições sanitárias desses alimentos. Somente após todas essas etapas de verificação, é que providenciamos a doação para as instituições cadastradas”, explica o coordenador do Banco, Ricardo Azevedo.



Além do Ceasa, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), coordenadora do programa, promoveu parcerias com Supermercados e Atacadistas, Distribuidores de Alimentos, Armazéns, Padarias, Produtores Rurais e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



José de Ribamar Carneiro, coordenador de uma creche, elogia iniciativa do governo elogia iniciativa do Governo. Foto: Nael Reis/Secap

Doações

Além de legumes, frutas e verduras, o Banco de Alimentos também seleciona e processa as doações de grãos e cereais, massas frescas, carnes, aves, peixes, leites e derivados, pães e bolos sem recheio e sem cobertura. Os alimentos doados são coletados em locais e dias indicados pelos doadores.

Estabelecimentos comerciais e pessoas físicas podem fazer as doações para o Banco de Alimentos. Nesse caso, basta procurar a Sedes e fazer um cadastro.

De acordo com o planejamento da Sedes, mais de 40 toneladas de alimentos devem ser distribuídos mensalmente. Até o momento, 58 entidades já estão aptas para o recebimento, além de outras 14 em cadastro de reserva. Somente no primeiro dia de distribuição, para quatro entidades em São Luís, foram entregues mais de duas toneladas entre alimentos perecíveis e cestas básicas.

Alimentos são levados para ser consumidos. Foto: Nael Reis/Secap

“É um sonho que estamos realizando na gestão do governador Flávio Dino. Nossa expectativa está sendo superada, uma vez que quando começamos a trabalhar com a captação dos doadores, verificamos um potencial muito grande com expansão para a rede de supermercados”, diz a secretária adjunta de Segurança Alimentar da Sedes, Lourvidia Caldas, ao explicar que o ritmo das doações depende da rede de doadores.

Para José Ribamar Carneiro, coordenador de uma creche que atende 90 crianças entre dois e cinco anos, a iniciativa do Governo do Maranhão é muito importante para complementar a alimentação das crianças da comunidade. “Garantimos a alimentação dessas crianças exclusivamente com doações. Elas são atendidas aqui diariamente, das 7h30 às 16h, e com as doações do Banco de Alimentos, vamos garantir a qualidade da alimentação diária”, afirma.

Combate à fome em todo o Maranhão

Além do Banco de Alimentos, o Governo do Maranhão está reforçando as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, combatendo a fome em todo o Estado. O município de Centro Novo acaba de ganhar um novo Restaurante Popular. O município faz parte do Plano Mais IDH, que leva uma série de ações para melhorar a qualidade de vida nas 30 cidades mais carentes do Estado.

Alimentos são levados para ser consumidos. Foto: Nael Reis/Secap

“Mais do que um restaurante popular, as unidades que são instaladas nos municípios pertencentes ao Mais IDH funcionam como Centros de Referência Nutricional, oferecendo capacitação com oficinas, atividades físicas, e cursos para que a população, também, tenha alternativas de geração de renda”, explica a secretária adjunta Lourvídia Caldas.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Márcio Honaiser, explicou que uma das prioridades da Sedes é entregar as unidades dos Restaurantes nos 30 municípios do Plano Mais IDH. “Iniciamos a instalação de 30 Restaurantes Populares nos municípios que fazem parte do Mais IDH. Atualmente, o governo garante mais de 75% do valor das refeições servidas, que são muito importantes para ajudar a segurança alimentar da nossa população”, acentua o secretário.