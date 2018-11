Começa primeira etapa das obras de alargamento da Avenida Jerônimo de Albuquerque

Trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Angelim, recebe a primeira etapa da obra de alargamento da via. No local foram colocados tapumes e as equipes realizam a limpeza do terreno com a retirada da vegetação. A obra vai garantir mais fluidez ao trânsito e reduzir os engarrafamentos com a construção de uma nova pista de rolamento e passeio de pedestre. A obra do Governo do Estado, executada pela Agência Executiva Metropolitana (Agem), tem previsão de entrega no prazo de 90 dias.

Os serviços vão melhorar o trânsito ao longo de aproximadamente 12 metros, com o alargamento da avenida em 500 metros. “O objetivo desta obra é o alargamento da pista para diminuição dos constantes engarrafamentos que vêm provocando lentidão no trânsito desde o elevado da Cohama ao bairro Cohab”, explica o presidente da Agência Executiva Metropolitana (Agem), Lívio Corrêa.

Serão criadas alças semelhantes às já existentes na área entre o elevado da Cohama e a entrada do Bequimão. O projeto inclui ainda serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, construção de meio-fio e sarjeta. A Agem é responsável pela concepção do projeto, execução da obra e orçamento. Para a obra são empregados recursos de R$ 1,96 milhão. O trecho que recebe os serviços é um dos que apresenta maior fluxo de veículos com engarrafamentos, sobretudo nos chamados horários de pico.

“Vários bairros ao longo da avenida serão impactados com esta obra, amenizando os congestionamentos e conferindo mais fluidez ao tráfego”, reforça o presidente da Agem. A obra não vai impactar no movimento na via, pois a interdição é feita paralela à pista de rolamento, diz o gestor. Os serviços vão garantir mais fluidez do trânsito nos bairros Cohama, Angelim, Cohab, Turu, Cohatrac e adjacências.