Começa nesta sexta-feira (1º): 300 blocos se preparam para o Pré-Carnaval de Todos 2019

Pelo menos 300 blocos carnavalescos foram credenciados e estão habilitados para receber apoio do Governo do Maranhão para o Pré-Carnaval e o Carnaval deste ano, de acordo com a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur).

A programação oficial do Pré-Carnaval de Todos começa nesta sexta-feira (1º) e se estende até o último final de semana que precede o Carnaval 2019. São centenas de atrações em quatro pontos de folia espalhados pela capital maranhense, com destaque para o Circuito Beira-Mar, que revolucionou a folia momesca em São Luís nos últimos dois anos.

A reorganização do Carnaval de São Luís tem dado espaço para novas atrações da cena maranhense, sem deixar de lado baluartes da cultura carnavalesca local.

Esse é o caso da Sociedade Recreativa e Escola de Samba Marambaia do Samba, que completa 65 anos de história. A Marambaia é uma das primeiras atrações do Pré-Carnaval de Todos, com apresentação marcada para as 21h desta sexta-feira, na Praça Nauro Machado (Centro Histórico).

O carnavalesco, mestre de bateria e compositor da escola, Dennys Oliveira, comemora maior abertura de diálogo entre o governo do Maranhão e entidades carnavalescas nos últimos quatro anos.

“Nos últimos quatro anos o planejamento do Carnaval melhorou muito. O Governo do Estado é o nosso alicerce maior, é de onde sai a maior parte dos recursos pra gente produzir o nosso carnaval. Pela primeira vez na história, o Governo do Estado deve repassar os recursos faltando um mês para o carnaval”, comemora o artista.

Campeã pela primeira vez em 2018, a agremiação originária do Bairro de Fátima vai tentar emplacar o bicampeonato defendendo o enredo sobre cinema.

“A Marambaia está preparada tanto para o carnaval quanto para o carnaval de rua, estamos só esperando o momento para gente transbordar de alegria com toda a escola reunida. O cavaquinho está só esperando o sinal verde para chorar”, avisa o carnavalesco.

Edital aberto para todos

Outro grupo veterano de carnavais que comemora a boa fase é o Vamu Di Samba. Desde 1995 o grupo é atração certa no carnaval maranhense. Um dos vocalistas do Vamu Di Samba, Walbinho VDS, garante que a organização do Carnaval só vem melhorando.

“Hoje a gente tem uma diretriz organizada. O governo atual tá trabalhando muito bem no carnaval. Hoje o edital é aberto para todos, os critérios [de seleção] todo mundo tem que seguir. Eu achei interessantíssimo todo mundo poder participar e ser avaliado realmente”, ressaltou o músico.

O Vamu Di Samba será uma das atrações que vão animar o público no Circuito Beira Mar durante a programação oficial do Carnaval 2019, que vai de 1º ao dia 5 de março. O Vamu Di Samba se apresentou no mesmo circuito no ano passado, e Walbinho aposta que este ano o sucesso vai ser ainda maior.

“No ano passado, o governo deu um suporte muito bom em termos de segurança e estrutura para a gente trabalhar. Deu condições de trabalho e de acesso para o povo, fechando vias e dando acesso a um lugar maravilhoso. Agora é torcer para tudo dar certo porque o objetivo tá muito bacana. Falo isso como artista e como folião”, concluiu.