Comandante que transporta vacinas pelos céus do Maranhão: “Estamos distribuindo esperança”

Para distribuir as vacinas contra a covid-19 de maneira ágil num lugar extenso como o Maranhão, o governo estadual optou por destacar aeronaves para executar a tarefa. Em um dos aviões, o comandante Isaak Fernandes, 30 anos, diz que está realizando um dos trabalhos mais importantes de sua carreira.

“É gratificante participar dessa missão. É algo ímpar, que está na história. Podemos dizer que estamos fazendo parte da salvação, do processo de cura, de imunização, que é fundamental para superar a pandemia. Sabemos que é um trabalho longo [até que todos estejam vacinados], mas nós chegaremos lá”, afirma o piloto.

A vacinação contra o coronavírus no Maranhão começou dia 18 de janeiro. Num exemplo surpreendente de logística, apenas 36 horas depois, as 217 cidades do Estado já tinham recebido o primeiro lote do imunizante. O território maranhense ocupa uma área de 332 mil km², aproximadamente o tamanho da Itália. Cabe ressaltar que compete ao governo federal adquirir a vacina, enquanto o governo estadual distribui e os municípios ficam responsáveis por aplicar as doses.

Segundo o comandante, a expectativa é de que mais vacinas continuem chegando para que sejam rapidamente distribuídas. “Estamos estudando intensamente a logística para atuar da melhor maneira possível. E eu sei que a pandemia vai passar. É um momento que vai ser lembrado, é o fato do século. É um momento triste pelas vidas perdidas, mas nós teremos também histórias de superação. Não estamos simplesmente distribuindo as vacinas, estamos distribuindo esperança”, completa Fernandes.

Segundo boletim atualizado no domingo (11), o Maranhão já entregou 1.108.950 doses, sendo que os municípios aplicaram 724.662 vacinas. O estado possui uma população estimada 7,1 milhões de pessoas.