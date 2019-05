Com “tudo novo”, Pirilampo está na fase final de preparativos para o São João

Indumentárias novas, músicas inéditas e o sentimento renovado para mais uma temporada. Assim o fundador e dirigente do Boi Pirilampo, Renato Dionísio, resumiu o espírito das apresentações que o grupo está preparando para o São João do Maranhão em 2019.

“É com esse sentimento do novo, esse sentimento que a gente produz a cada ano, nesse amor incontido aos santos festeiros e aos festejos do Maranhão que a gente leva mais uma vez o Pirilampo para brilhar no São João”, diz.

Durante toda a semana, índias, caciques guerreiros e do cordão, caboclos de pena, vaqueiros e outros integrantes da brincadeira se reúnem na sede do boi, no bairro da Cohab, em São Luís, para os ensaios. O objetivo é acertar o passo e deixar a brincadeira ainda mais bonita.

Daniele Cristina vai ser uma das guerreiras. Ela nunca saiu em nenhuma brincadeira de São João. Para ela, além da coreografia na ponta do pé, a preparação também é psicológica.

“Estou muito nervosa, há a preparação com o corpo, alimentação, mas principalmente a psicológica, porque são muitas noites de sono perdidas para quem trabalha. Mas eu acho que quando a gente faz com carinho, vale a pena”, diz.

No sangue

Marcelo Machado, vaqueiro que começou como caboclo de pena e já dança há 22 anos no Pirilampo, afirma que é um “caminho sem volta, entra no sangue” já a partir da primeira participação.

“É muito amor, tem que ter muito amor para participar, porque exige bastante, mas é muito bom”, completa.

Indumentárias

Para dar conta das roupas dos 92 brincantes, Loise Moreira, que pesquisa e idealiza as indumentárias do grupo, conta com outros nove profissionais. Uma única roupa de índia, por exemplo, demora de três a quatro dias para ser finalizada. Por isso, há dois meses, os artesãos estão diariamente empenhados.

Além da minúcia do trabalho, feito todo a mão, ele destaca que o desafio de todo os anos é inovar nos materiais, uma marca do grupo.

“No boi em especial, diferentemente de outras brincadeiras, você não pode repetir o que teve no ano anterior. Para o Pirilampo, que sempre tem novidades, é preciso muita pesquisa”, diz.

E as novidades nas indumentárias vão desde tipos diferentes de contas e miçangas até o uso de materiais alternativos, como acessórios para cortinas, entre outros.

Agenda

O batizado do boi, que marca o início oficial dos festejos juninos e quando acontece a apresentação das novas indumentárias e do bailado do boi, acontece no dia 8 de junho, na sede da brincadeira (Av. 10, nº 30, Cohab Anil III). Antes disso, o grupo também faz participações em ensaios itinerantes em todos os sábados de maio e em 1º de junho. Mais detalhes estão sendo divulgados no perfil oficial da brincadeira no Instagram (@boipirilampo).

São João de Todos

O São João do Maranhão, promovido pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Luís, terá, este ano, a presença de mais de 400 artistas e grupos.

Em São Luís, estão confirmados os arraiais do Ipem (Centro Social dos Servidores do Estado – Calhau), Praça Maria Aragão (Beira-Mar), Praça Nauro Machado (Centro Histórico de São Luís), além de apoios aos festejos tradicionais de diversos bairros da cidade. A programação oficial se estenderá de 19 a 30 de junho. As prévias serão nos dias 14 e 15 de junho.

O evento também está previsto para acontecer em Imperatriz, com palco na Avenida Beira-Rio, um dos cartões-postais da cidade, entre 12 e 15 de junho.