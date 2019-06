Com três palcos e superestrutura, Arraial do Ipem oferece diversão para todos os públicos

Arraial do Ipem. Foto: Karlos Geromy/Secap

Mosaico de bandeirinhas, espaços para idosos, para crianças, praça de alimentação, área de barracas, Vila Junina para passeio e fotos, e, claro, três palcos que garantem boa visão para as apresentações de brincadeiras e artistas locais. A superestrutura montada pelo Governo do Maranhão no Arraial do Ipem tem agradado quem escolhe o local para brincar o São João do Maranhão.



O casal Walber Júnior e Gláucia Landim já conhecia o arraial, mas dessa vez foram apresentar o São João à filha de apenas quatro meses, Lucia Helena. Os dois, apaixonados pelos festejos maranhenses e acostumados a estarem no meio das brincadeiras, gostaram muito de poder levar a filha pequena e continuar curtindo a tradição.



“A gente gosta muito, no passado ela veio na barriga e agora viemos apresentar essa tradição para ela. O que gostamos muito é que, mesmo tendo ficado um pouco mais afastado, a gente consegue aproveitar, assistir tudo mesmo estando do outro lado”, disse Gláucia.



Walber também falou da tranquilidade do arraial: “A gente veio cedo para voltar cedo, tem segurança, tem espaço livre para as crianças brincarem e isso é muito bom”, disse.

Walber Junior e Gláucia Landim. Foto: Karlos Geromy/Secap

Estrutura



A estrutura montada no local possui três palcos: um principal para shows, outro para apresentação de grupos da cultura popular e mais um no Barracão do Forró, destinado à apresentação de bandas e artistas com o forró pé-de-serra.



Há, também, espaço para vendas de artesanato, central de atendimento ao turista, parquinho para as crianças, espaço exclusivo para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, barracas de comidas típicas e equipes de pronto atendimento em primeiros socorros e segurança garantindo a tranquilidade dos visitantes.



Angélica Maria Melo Castro, de 67 anos, assistiu sentadinha ao lado do esposo às apresentações que passavam por um dos palcos. Ela, que adora São João, gostou muito do conforto oferecido no arraial.



“Está nota 10! Eu gosto daqui, desde o ano passado que venho aqui e minha filha está ali do lado de fora e fica de olho na gente”, comentou.



Para quem gosta das comidas típicas, o Arraial do Ipem oferece 29 barracas recheadas de iguarias locais. Além disso, há uma praça de alimentação com 11 food trucks, 11 bike food, sete cervejarias artesanais e 30 vendedores ambulantes.





Angélica deu nota 10. Foto: Karlos Geromy/Secap

Vila Junina



Novidade deste ano no Arraial, a Vila Junina tem chamado a atenção especialmente de quem gosta de garantir boas fotos. O espaço cenográfico replica oito fachadas de diferentes casas de cultura maranhenses, inclusive de Alcântara. Além de ter uma ideia da arquitetura da Casa de Cultura Josué Montello, Casa do Divino de Alcântara, Casa do Tambor de Crioula, Biblioteca Benedito Leite, Forte Santo Antônio, Museu do Reggae, Palácio dos Leões e do Teatro Arthur Azevedo, também é possível conhecer um pouco da história de cada uma delas.



Tatiana Vasconcelos, enfermeira natural de São Luís, mas que mora em Coroatá há 15 anos, ficou feliz de ver a movimentação no arraial. Além de garantir as fotos com a família, não perdeu a oportunidade de saborear a boa comida maranhense.



“Está muito bonito, e isso é muito bom, a gente se sente confortável, seguro e pode aproveitar o nosso São João e o que ele tem de melhor, que para mim é a comida típica”, comentou.

Tatiana destaca a segurança. Foto: Karlos Geromy/Secap

Programação



O arraial do Ipem oferece programação diária para crianças a partir das 17h e funcionará até o dia 30 de junho. Confira a programação do Arraial do Ipem deste final de semana:





21 DE JUNHO | SEXTA-FEIRA



17h00 PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Histórias da ilha – contação de histórias

Quadrilha Mirim Mocinha do Sertão

18h00 Forró Bom Demais

19h00 Grupo Piaçaba 20h00 Boi Novilho Branco

21h00 Show Thais Moreno

22h00 Bumba Meu Boi de Apolônio

23h00 Bumba Meu Boi De Axixá

00h00 Bumba Meu Boi Da Pindoba



ENGENHO DO FORRÓ

20h Forró Made in Xote

22h Forró Raízes da Terra





22 DE JUNHO | SÁBADO



17h00 Programação Infantil

Histórias Da Ilha – Contação De Histórias

Bumba Meu Boi Mimoso Da Apae

18h00 Forró Bom Demais

19h00 Bumba Meu Boi Meu Tamarineiro

20h00 Cacuriá De Dona Teté

21h00 Show Alexandra Nicolas

22h00 Bumba Meu Boi Nina Rodrigues

23h00 Boizinho Barrica

00h00 Bumba Meu Boi Da Maioba



ENGENHO DO FORRÓ

20h Forró Ruan Duanny e Banda

22h Michael Prata e Forró do Xeleléu





23 DE JUNHO |DOMINGO



17h00 Programação Infantil

Espetáculo Teatral A Lenda De Ana Jansen

Tambor De Crioula Mirim Maria Seguins

19h00 Bumba Meu Boi Encanto Do Olho D´Agua

20h00 Boi Pirilampo

21h00 Show Viviane Brasil

22h00 Bumba Meu Boi De Morros

23h00 Bumba Meu Boi União Da Baixada



ENGENHO DO FORRÓ

20h00 Forró Trio Mulundus

22h00 Forró Trio Mandacaru