Com obras avançadas, campus da Uema São Bento vai atender toda a Baixada Maranhense

Com biblioteca já inaugurada, o Campus da Universidade Estadual de São Bento tem sido preparado para atender todo a Baixada Maranhense. Em estágio avançado de obras, o complexo de sete prédios vai atender várias outras necessidades da comunidade acadêmica.

“Nosso propósito é consolidar a presença da Universidade Estadual do Maranhão na Baixada Maranhense, a partir do município de São Bento”, afirmou o reitor da universidade, Gustavo Pereira da Costa.

No município, a Uema já mantinha uma fazenda escola. No campus, o investimento ultrapassa os R$ 11 milhões.

“Era uma fazenda escola experimental de pesquisa, e, agora, temos um Campus com investimentos na ordem de R$ 11,5 milhões, com grande estrutura, que vai oferecer as melhores condições de salas de aula, auditório, laboratórios, alojamentos e biblioteca para nossos estudantes”, disse Gustavo da Costa.

O complexo de sete prédios possui uma biblioteca com setor administrativo, já inaugurada; um auditório para 268 pessoas; um pavilhão com 10 salas de aula e 5 salas administrativas; um outro pavilhão com 4 laboratórios; alojamento para professores com 6 apartamentos e 1 sala administrativa; alojamento para estudantes, com 2 dormitórios coletivos; e laboratório de alimentos, com 4 salas de aula.

Engajado com o desenvolvimento regional, o campus vai oferecer cursos nas áreas de gestão ambiental, tecnologia de alimentos, fruticultura, computação e de serviços públicos.

Vagas

Desde 2015, com a expansão da Uema e a criação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UemaSul), 1.435 novas vagas já foram criadas no estado.

Atualmente são ofertadas, aproximadamente, 4.900 vagas no vestibular todos os anos. Foi um aumento de 41% das vagas em disputa para os cursos das duas universidades em apenas quatro anos. Com o Campus da Uema São Bento e os de Imperatriz e Estreito da Uemasul, mais vagas ainda serão oferecidas.