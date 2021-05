Com o Comida na Mesa, Governo já entregou mais de 50 mil cestas básicas a cidades maranhenses

Em mais uma etapa do programa Comida na Mesa, foram distribuídas 12.478 cestas de alimentos, beneficiando 10 municípios do Maranhão. Um total de 50 cidades já foram alcançadas com o programa estadual e 52.678 cestas de alimentos distribuídas. O programa do Governo do Estado agrega uma série de ações socioeconômicas, em apoio a famílias maranhenses mais vulneráveis. A entrega ocorreu nesta segunda-feira (17), no Palácio dos Leões, conduzida pelo governador Flávio Dino e com a presença de gestores das cidades contempladas.

O governador Flávio Dino destacou que o programa Comida na Mesa realiza entregas de grande importância, toda semana, para garantir os dois eixos principais das ações do Governo, nesse momento. “Em primeiro lugar, cuidar da saúde pública, na garantia da vacinação e a assistência hospitalar à nossa população. Mas, também, cuidando dos aspectos socioeconômicos, na promoção de obras que geram empregos, investimentos e assistência em segurança alimentar, a exemplo dos Restaurantes Populares servindo as refeições e a distribuição das cestas básicas que chegam aos que mais precisam”, reiterou.

O Comida na Mesa tem foco no fortalecimento da segurança alimentar, alinhando os eixos de venda de refeição a preços acessíveis, reforço à agricultura familiar com a aquisição dos alimentos a serem distribuídos, apoio à renda familiar com o acesso ao gás de cozinha e a distribuição dos alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade.

As cestas de alimentos do Comida na Mesa são adquiridas com produtores da agricultura familiar e as distribuições coordenadas pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF), com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) e da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

“Essa é mais uma solenidade do programa Comida na Mesa, distribuindo cestas aos municípios do Maranhão. Ação importante que investe na agricultura familiar e ameniza a fome de quem está precisando”, pontuou o titular da SAF, Rodrigo Lago.

O secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, ressaltou “a atenção permanente do governador Flávio Dino, com todos os municípios do Maranhão e com cada cidadão e cidadã do nosso estado, nesse momento de grave pandemia associada à crise econômica”. Márcio Jerry destacou ainda a importância do programa. “Essa mão amiga do Governo do Estado, sempre estendida para ajudar os maranhenses e mais uma vez, o programa Comida na Mesa, sendo entregue a vários municípios”, frisou.

As cidades contempladas nesta entrega foram Bacabal (3.982), Bela Vista do Maranhão (428), Bom Lugar (625), Conceição do Lago Açu (623), Lago Verde (619), Olho d’Água das Cunhãs (743), Pio XII (812), Santa Inês (3.400), São Luís Gonzaga do Maranhão (711) e Satubinha (535).

“Santa Inês agradece o apoio do Governo do Estado e dos deputados Othelino Neto e André Fufuca, que disponibilizaram as cestas de alimentos em benefício de mais de 3 mil famílias em nosso município”, frisou o prefeito de Santa Inês, Felipe de Carvalho, conhecido como Felipe dos Pneus. A cidade recebeu 3,4 mil cestas.

O prefeito do município de Conceição do Lago Açu, Alexandre Lavepel, enfatizou a união de forças em prol da população, em referência à parceria do Estado com as prefeituras. “Nosso governador Flávio Dino sempre tem feito o maior esforço para ajudar os municípios, mesmo neste momento de pandemia, de arrecadação baixa e de dificuldades para todo mundo. Agradeço tudo que o governador tem feito pelo nosso município e por um Maranhão melhor para se viver”, reforçou o gestor. Para Conceição do Lago Açu foram entregues 623 cestas.

A entrega das cestas de alimentos às prefeituras foi acompanhada pelo vice-governador Carlos Brandão; pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto, e pelos também deputados estaduais Maria Deusdete Lima (Detinha), Roberto Costa e Paulo Neto; pelo deputado federal André Fufuca; pelo senador Weverton Rocha; pelos secretários estaduais Márcio Honaiser (Desenvolvimento Social) e Diego Rolim (Meio Ambiente e Recursos Naturais).

Também estiveram presentes os prefeitos de Bacabal, Edvan Brandão; de Bela Vista, Augusto Filho; de Bom Lugar, Marlene Miranda; de Olho d’Água das Cunhãs, Glauber Azevedo; de Lago Verde, Alex Almeida e com ele, Luana Silva e Raimundo Nonato, da administração municipal; o prefeito de Pio XII, Aurélio Pereira de Sousa; e o prefeito de Satubinha, Santos Franklin, acompanhado da vereadora Wânia Martins.