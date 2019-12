Com milhares de pessoas, Flávio Dino inaugura novo Calçadão de Imperatriz

Foram décadas de espera, mas no final da tarde desta sexta-feira (6), o governador Flávio Dino entregou a obra de reforma completa do Calçadão de Imperatriz, um dos maiores e mais tradicionais centros de comércio popular da Região Tocantina, beneficiando lojistas e consumidores de Imperatriz e cidades circunvizinhas. A cerimônia de entrega atraiu milhares de pessoas para o local.

Construído em 1979, essa é a primeira vez que o espaço recebe uma grande obra de revitalização. Orçada em R$ 3,4 milhões, a obra incluiu a construção da cobertura e de quiosques, serviços de urbanização e paisagismo, recuperação de iluminação, implementação do sistema de combate a incêndio e adequações necessárias para receber pessoas com deficiência físicas.

Além dessas melhorias, o espaço agora conta com sistema de drenagem e parte do piso central em concreto armado. Nas laterais, foi aplicado o piso intertravado, formado por blocos de concreto que facilitam a manutenção.

O escoamento da água da chuva também foi pensado para a nova cobertura, que dispõe de conexão das calhas com a drenagem. A cobertura é revestida com telhas termoacústicas, que reduzem o consumo de energia e os ruídos externos. Com a obra, o Calçadão de Imperatriz passa a ser a primeira rua comercial coberta do Maranhão.

O governador Flávio Dino foi recepcionado com muito carinho pelos imperatrizenses, incluindo um grupo de mototaxistas, que aproveitou a oportunidade para agradecer pela recente medida do governador que isentou esses profissionais do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a partir de 2020.

Para o governador Flávio Dino, a obra se insere na estratégia do Governo do Maranhão de valorização do espaço público, dinamismo econômico e geração de oportunidades de emprego e renda. O governador lembrou que o Calçadão entra no rol de conquistas que a gestão estadual vem garantindo à população de Imperatriz e região.

“Demos um passo muito importante hoje, porque, junto com a Beira-Rio, com a climatização do Centro de Convenções, o Calçadão faz parte da identidade da cidade de Imperatriz, e agora valorizado, qualificado e pronto para atrair novos consumidores”, frisou o governador.

Flávio Dino ressaltou, ainda, outros investimentos que serão entregues nos próximos meses na cidade, como a Casa do Idoso e a Casa da Mulher de Imperatriz.

“É uma forma de estimular o empreendedorismo e a geração de oportunidades de investimentos, empregos aqui na região, além de ter ficado um espaço muito bonito, que mostra o respeito que eu sempre reitero e sublinho, que eu tenho com a cidade de Imperatriz e com a região Tocantina”, afirmou.

Como parte da programação de inauguração do novo Calçadão de Imperatriz, a Associação Comercial de Imperatriz realizou o sorteio de diversos brindes, e o cantor Erasmo Dibell fez um pocket show no encerramento da festa.

Aumento nas vendas e geração de empregos

O Calçadão de Imperatriz foi entregue em um momento especial para o comércio: o período de festas natalinas. Nessa primeira temporada natalina depois de revitalizado, o espaço contará com uma decoração especial. A ideia é atrair mais pessoas para o local para aumentar a movimentação comercial e impulsionar a economia local com geração de renda.

“É um presente para a cidade de Imperatriz nesse Natal. Nesse caso concreto, além do trabalho em favor do empresariado local, dos comerciantes e comerciários, é um sinal de desenvolvimento para a cidade”, pontou Flávio Dino.

Lucimar Silva Santos é proprietária de uma loja no Calçadão e aprovou a reforma do espaço. Ela acredita que a revitalização vai ampliar sua clientela e possibilitar a abertura de novos postos de trabalho.

“Estamos muito maravilhados e agradecidos. Ficou bem atrativo. Olha como está lindo! Tudo perfeito. Vai atrair mais clientes e consequentemente gerar novas contratações”, elogiou

O vendedor Wilton Rosa avalia que a reforma do Calçadão vai ser importante para toda a população imperatrizense. “Esta obra que o governo estadual fez está uma maravilha. O novo calçadão ficou show de bola. Toda a Imperatriz está ganhando com essa obra”, comemorou.

Mais entregas

A agenda do governador Flávio Dino em Imperatriz incluiu ainda a inauguração do escritório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) da cidade e as entregas de 150 kits do Programa Mais Renda e 73 cartões do Programa Cheque Gestante.

Além da inauguração de Sistemas de Abastecimento de Água no bairro Vilinha e no povoado Cumaru, Flávio Dino também realizou a assinatura da ordem de serviço para a construção de outro Sistema de Abastecimento de Água na região, que vai beneficiar as comunidades da Vila Machado, Zenira, Camaçari e Bebedouro.