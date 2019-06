Com grandes sucessos, Elba Ramalho encerra o São João do Maranhão neste domingo (30)

Elba Ramalho vai cantar grandes sucessos. Foto: Divulgação

“Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar.” Ou “estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade”. Esses são alguns dos versos mais conhecidos da música brasileira e que devem estar no repertório de Elba Ramalho no encerramento do São João do Maranhão.



O show é neste domingo (30), às 22h, na Praça Maria Aragão. Elba vai fechar a festa que reuniu mais de 400 artistas e grupos, além de 1.300 atrações espalhadas pelos arraiais. A cantora paraibana é sinônimo de animação e muita vibração positiva. Ou seja, ela encerra a festa da mesma maneira como Alceu Valença começou: em ritmo contagiante.



O domingo, ainda, vai ter programação no Arraial do Ipem, incluindo Chambinho do Acordeon. A Nauro Machado vai ter encontro de grupos de tambor de crioula. O “Entardecer dos Tambores” terá participação de nove grupos de tambor de crioula. A programação começa às 16h.

Programação



30/06/2019 (Domingo)



Arraial do Ipem

17h Programação Infantil

Espetáculo Infantil O Desejo De Catirina

Barriquinha Arte Da Criança

19h Bmb Novilho Branco

20h Companhia Encantar

21h Show Chambinho Do Acordeon

22h Bmb Nina Rodrigues

23h Boizinho Barrica

00h Bmb De Guimarães



Arraial Maria Aragão

18h Bmb Mimoso Da Apae

19h Tc Do Maranhão De Mestre Basílio

20h Bmb Mocidade De Rosário

21h Boi Novilho Branco

22h Show Elba Ramalho

00h Cacuriá De Dona Teté

01h Boi Pirilampo



Arraial Nauro Machado

Entardecer dos Tambores

16h TC Alegria de São Benedito de Martinha

16h TC Maracrioula

17h TC do Laborarte

17h TC de Mestre Felipe

18h TC Lírio de São Benedito da Liberdade

18h30 TC Vila Bacanga

19h TC de Leonardo

19h30 TC Amor de São Benedito da Fé em Deus

20h Show Grupo Crioulá