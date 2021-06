Com contrapartidas sociais, Governo garante mais Escolas Dignas

O Governo do Estado trabalha ativamente no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Entre as ações executadas, estão contrapartidas sociais estabelecidas por empreendimentos privados, mediante apoio do Governo na instalação ou expansão de negócios.

Com a articulação da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia (Seinc) junto à empresa Ambev – que fabrica a Cerveja Magnífica -, serão construídas duas Escolas Dignas em território maranhense, por meio de contrapartida social.

As duas unidades escolares, que devem iniciar o processo de construção em breve, serão instaladas na Grande São Luís e na Região Central do Maranhão.

O secretário da Seinc, Simplício Araújo, afirma que a parceria entre Ambev e Governo do Estado é mais uma ação acertada em prol da educação no Maranhão.

“A importância dos diálogos que criamos com toda a classe empresarial é representada nos frutos que colhemos ao longo do caminho, como, por exemplo, a responsabilidade social que as empresas estabelecem com o Maranhão. É por compromissos e respostas como estas que seguimos buscando oportunidades e formas para continuar ajudando. O Maranhão é grato por esse importante investimento à educação de milhares de maranhenses”, analisa Simplício Araújo.

Mais Educação

Nos últimos dois anos, também por contrapartida social, a Seinc articulou a entrega de 11 escolas – que integram o programa Escola Digna, da Seduc.

Duas escolas foram entregues pela Algar Agro, uma pela Equinox Gold, quatro pela Suzano Papel e Celulose e cinco pela Raízen (a empresa doou, também, um caminhão, além de equipamentos para o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão – Inmeq/MA). Uma das mais recentes foi a implantação da Unidade Integrada Dona Izabel Andrade, no município de Godofredo Viana.

Ambulâncias

Em junho de 2020, a Seinc alcançou a marca de 42 ambulâncias doadas a municípios e hospitais regionais maranhenses. Feita a partir de contrapartidas sociais, a doação dos veículos consolidou os esforços do poder público para reforçar a saúde no Maranhão.