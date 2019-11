Com agricultores e movimentos sociais, Flávio Dino entrega reforma completa do prédio da Agerp

O governador Flávio Dino participou nesta quarta-feira (30) da solenidade de entrega das obras de reforma do prédio da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (Agerp), em São Luís.

O prédio passou por uma revitalização completa e hoje possui 48 ambientes internos, além de garagem privativa, guarita e garagem externa. A agência fica localizada na Rua Granja Barreto, S/N, no bairro Outeiro da Cruz.

A solenidade de entrega da nova sede teve uma feirinha com produtos da agricultura familiar e a presença de povos e comunidades tradicionais; agricultores familiares, autoridades e representantes de movimentos sociais.

Para o governador Flávio Dino, a entrega da nova sede vai beneficiar os servidores da Agência e os mais de 60 mil agricultores familiares do Maranhão, que são os “destinatários dos serviços prestados” pelo órgão.

“Nós valorizamos muito a agricultura familiar e todas as atividades que envolvem o trabalho no campo, porque isso significa a geração de emprego, renda, trabalho e dignidade para milhões de maranhenses. A estruturação física beneficia não só os servidores, mas sobretudo os destinatários dos serviços prestados pela Agerp. Por isso, esse é mais um importante passo na consolidação do sistema de agricultura familiar no Maranhão”, pontuou o governador.

A presidente da Agerp, Loroana Coutinho de Santana, assinalou que a obra de revitalização vai fortalecer as políticas voltadas para os agricultores familiares. “É um amplo investimento que foi feito com recurso próprio, para que a gente possa caminhar com mais ações, com mais programas e melhorar inclusive o trabalho em campo”, disse.

Na avaliação do secretário de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Júlio Mendonça, a entrega na nova sede é um momento simbólico “em contraposição a forma secundária como a agricultura familiar vem sendo tratada no Brasil”.

“A entrega dessa nova sede marca um novo ciclo de desenvolvimento da Agerp. Era um sonho acalentado havia vários anos, e por meio de uma ação forte do governador Flávio Dino de modernizar a Agerp, vem fortalecer o segmento da agricultura familiar. Sem assistência técnica, não temos crédito, equipamentos e todas as políticas que são importantes para a agricultura familiar”, concluiu.