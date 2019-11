Com 189 novos kits, programa Mais Renda aumenta ganhos de pequenos empreendedores

Em solenidade realizada na tarde desta segunda-feira (4) no auditório do Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís, 189 beneficiários do programa Mais Renda receberam equipamentos de alimentação e kits de beleza para ampliar ganho e garantir maior qualidade de vida para eles e suas famílias.

O programa transforma vendedores informais em empreendedores, com orientação, cursos, capacitação e equipamentos. Os materiais foram entregues pelo governador Flávio Dino e pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), Márcio Honaiser.

Foram entregues 119 equipamentos de alimentação e 70 kits de fardamentos. Entre os equipamentos para a venda de alimentos, o Governo do Maranhão disponibilizou aos beneficiários do Mais Renda carrinhos de churrasco e cachorro-quente com chapa e fritadeira, churros, pizza, crepe e tapioca, além de 20 tendas sanfonadas.

Caminho

O governador Flávio Dino lembrou que o programa Mais Renda já está em seu terceiro ano de exercício, beneficiando “milhares de famílias de várias cidades do Maranhão”. O governador destacou ainda, que a iniciativa governamental é um “caminho” para que muitas pessoas possam ampliar suas rendas em meio a um cenário nacional de recessão.

“Hoje nós estamos estendendo essas ações [do Mais Renda] para 189 famílias, que receberam equipamentos gratuitos, além dos cursos de capacitação e formação que o programa possibilita. De modo que é uma espécie de assessoria governamental para que eles desenvolvam seus negócios, e, com isso, consigam auferir melhor renda para suas famílias e desenvolver esses segmentos. Nós estamos propiciando caminhos para que essas pessoas possam viver com dignidade a partir da qualificação do seu trabalho”, pontuou Dino.

Mais incentivo

Dona Josiane Santos foi contemplada com um carrinho para venda de tapioca. Ela vendia geladinho, passou pelo curso de formação e conta que o benefício chegou em boa hora.

“Para mim esse programa me incentivou muito, porque eu não tinha uma casa e hoje, com as vendas, eu consigo pagar meu aluguel”, revela a comerciante.

O programa, que já beneficiou mais de duas mil pessoas, auxilia especialmente famílias em vulnerabilidade social, como detalha o secretário Márcio Honaiser.

“É um programa muito importante. Como o nome diz, leva renda. Nós já ultrapassamos duas mil pessoas beneficiadas, que hoje estão produzindo, trabalhando, gerando renda e melhorando a qualidade de vida das suas famílias”, ressaltou Honaiser.

Sobre o Mais Renda

O Mais Renda visa ampliar a renda de vendedores e prestadores de serviços que exercem a atividade na informalidade ou com pouca estrutura. Antes de receberem os equipamentos, os beneficiários participaram de capacitações para melhor administrar seu pequeno empreendimento.

O treinamento foi uma etapa obrigatória para participação no programa e para que pudessem receber os kits de equipamentos referentes às atividades que executam, cedidos pelo Governo do Estado. O curso teve carga de 40 horas com três eixos: humanas, técnicas de boas práticas de trabalho e gerencial. A partir da entrega, os equipamentos já poderão ser utilizados pelos beneficiários para venda de lanches.