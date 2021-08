Cidades de Penalva e Santa Luzia do Paruá são contempladas com inaugurações do Governo do Estado

Inaugurações na infraestrutura, educação, esporte, segurança alimentar e cidadania, realizadas pelo Governo do Estado, beneficiam os municípios de Penalva e Santa Luzia do Paruá. Em agenda nas cidades, nesta terça-feira (10), o governador Flávio Dino inaugurou e vistoriou obras, entregou cesta de alimentos, kits escolares e esportivos, dentre outros. O trabalho da gestão estadual é mais um reforço à marca do governo Flávio Dino na parceria com todos as prefeituras do Maranhão.

O município de Penalva, que completa 106 anos de emancipação política, foi o primeiro a ser visitado na agenda do governador Flávio Dino. Na cidade, o governador assinou ordem de serviço para construção de uma Praça da Família. A praça tem orçamento de R$ 1,6 milhão e inclui mobiliário urbano, sistema de iluminação, fonte luminosa, pista de caminhada e itens de paisagismo.

A Praça da Família é um equipamento comunitário moderno, com modelo arquitetônico de áreas de lazer presentes em grandes cidades. A estrutura tem capacidade para receber as famílias e oferecer espaço para a realização de eventos esportivos e culturais. A obra, que já foi iniciada, avança esta semana nos serviços de demolição e limpeza da antiga estrutura.

“São várias obras concretizadas em Penalva, com investimentos na infraestrutura, educação e lazer da cidade. Novas metas sendo anunciadas hoje, a exemplo da ordem de serviço para construção da Praça da Família na cidade, pavimentação de ruas para melhorar a mobilidade e infraestrutura, além da entrega de equipamentos em diversas áreas como esporte, apoio na agricultura e estamos com a próxima visita marcada para a cidade, para divulgarmos outras obras de Governo. A presença do Governo é permanente aqui no município, reforçando a união com a prefeitura”, pontuou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, frisou a série de entregas como presente pelo aniversário da cidade. “É um momento importante e de celebrarmos. O governador Flávio Dino, além de fazer um grande trabalho pelo Maranhão e estar o tempo todo de mãos dadas com o município, é um exemplo para os prefeitos. Nesse jeito de governar, cuidando bem do povo é que a gente tem conseguido transformar o Maranhão”, frisou.

O prefeito de Penalva, Ronildo Campos, frisou a parceria do Governo. “É de grande importância essa parceria com o governador Flávio Dino, pois, hoje o município não consegue caminhar sem esse apoio que tem desenvolvido muito Penalva. São várias obras que têm proporcionado o crescimento da nossa cidade”, pontuou.

Na ocasião, foi entregue uma importante obra para a educação, reforçando o ensino público no município: o Colégio Militar 02 de Julho ‘Caldas Marques’, que integra as unidades escolares do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). A unidade possui 15 salas de aula e capacidade para 800 alunos. O prédio foi reestruturado e é o 19ª colégio militar entregue. O governador entregou, ainda, o Estádio Municipal Mariano Travassos, 1.152 itens em kits esportivos e 20 kits feira, além de cestas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

IEMA em Santa Luzia do Paruá

“Sempre buscamos parcerias e continuamos esse trabalho em Santa Luzia do Paruá e em todos os municípios do Maranhão”, frisou o governador Flávio Dino, citando a agenda de inaugurações e entregas na cidade.

“Essa pareceria tem que existir. Sem ações parceiras, não conseguimos chegar a lugar nenhum. A chegada do Governo do Estado em nosso município é mais um ganho e reforça o trabalho intenso que o governador Flávio Dino vem realizando. Só temos a agradecer por essa sensibilidade e por essa parceria de longa data. Com certeza, mais ações virão para nossa cidade. Sabemos das dificuldades, mas também do empenho do nosso governador por melhorias ao município”, enfatizou o prefeito Vilson Ferraz.

Na saúde, o Governo do Estado amplia as alternativas de atendimento com inauguração do Centro Obstétrico no Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá. A unidade garantirá assistência materno-infantil para situações de baixo risco e funcionará 24 horas. As pacientes terão acesso a serviços especializados como exame de cardiotocógrafo, ultrassonografia e exames laboratoriais como hemograma completo, coombs direto, indireto, proteinograma e tiragem sanguínea.

O espaço conta com quatro leitos de pré-parto, dois leitos de estabilização, três mesas de parto normal, posto de medicação e uma ala obstétrica com 18 leitos de internação. Além da cidade de Santa Luzia do Paruá, a unidade prestará assistência a mais 16 municípios da região do Alto Turi. A gestão é da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh).

Flávio Dino também inaugurou o novo prédio do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), que foi equipado com laboratórios, auditório e quadra poliesportiva. Governo e prefeitura firmaram acordo para implantação da plataforma Maratoninha Maker. A ferramenta oferece ensino on-line de robótica para estudantes da rede municipal.

Outra importante ação na cidade, a partir do programa Comida na Mesa, foi a entrega de 960 cestas de alimentos a famílias em vulnerabilidade social. Durante a agenda em Santa Luzia do Paruá, para estimular a prática esportiva na cidade, o governador Flávio Dino entregou kits esportivos com 960 itens – equipagens, rede de trave e bola de futebol.

Participaram da agenda institucional, o vice-governador Carlos Brandão; os secretários de Estado Felipe Camarão (Educação), Marcelo Tavares (Casa Civil), Carlos Lula (Saúde), Davi Telles (Ciência e Tecnologia), Rogério Cafeteira (Esporte); o reitor da rede IEMA, Alex Oliveira; o presidente da Emserh, Marcos Grande; o diretor geral do Colégio Militar, tenente Ricardo Gomes; os senadores Weverton Rocha e Eliziane Gama; o vice-prefeito de Santa Luzia do Paruá, Léo Santana; e o deputado federal Bira do Pindaré.