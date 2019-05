Cheque Gestante começa a funcionar e entrega cartões para grávidas receberem R$ 900

As primeiras 22 grávidas contempladas com o Cheque Cesta Básica Gestante receberam, nesta segunda-feira (6), os cartões do programa, que vai incentivar a realização de consultas do pré-natal. A estimativa é que até 20 mil grávidas tenham direito a receber o benefício.

A entrega foi realizada pelo governador Flávio Dino, que também assinou ordens de serviços para reforma da ala de maternidade da Santa Casa de Misericórdia e reforma e ampliação da Maternidade Benedito Leite da Cohab, que ganhará 10 novos leitos de UTI Neonatal.

“É um programa que vai na linha de um conjunto de ações que visam a redução da mortalidade infantil e materna. Nós já tivemos uma redução bastante expressiva no primeiro mandato: no ano de 2018, conseguimos a menor taxa de mortalidade materna infantil da série histórica”, destacou o governador Flávio Dino.

Na cerimônia, realizada no Palácio Henrique de La Rocque, também foram anunciadas a Caravana Gestante e o projeto de Planificação da Saúde na Região de São João dos Patos.

Cheque Cesta Básica Gestante

Com a iniciativa estadual, grávidas de até 12 semanas e já incluídas no CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – poderão fazer o novo cadastro nas unidades básicas de saúde municipais e receber até R$ 900.

O valor será repassado em nove parcelas, seis delas pagas a cada uma das seis consultas de pré-natal; uma após o parto, e as duas restantes após as primeiras consultas do recém-nascido.

De acordo com o secretário de Saúde Carlos Lula, o objetivo ultrapassa a transferência de renda e apoio financeiro.

“Só temos 30% das mulheres maranhenses que fazem pelo menos seis exames de pré-natal, que é o número de consultas mínimas que o Ministério da Saúde preconiza. Com o programa, a gente quer ter uma maior adesão das mulheres, principalmente das de baixa renda, entre as quais esse percentual é ainda menor”, explicou o secretário.

Moradora do Residencial Francisco Lima, Coquilho, município de São José de Ribamar, Rosilda Veloso Borges está grávida de 17 semanas e achou maravilhoso receber o benefício. Mãe de dois outros filhos, ela vai usar o recurso para incrementar o enxoval do bebê.

“Achei maravilhoso! Vai me ajudar muito, é muito bem-vindo e, se eu pudesse resumir essa gravidez em uma palavra, seria gratidão”, declarou.

As gestantes contempladas nesta primeira leva também receberam um kit composto por itens para bebê e uma caixa, que poderá servir de berço para as crianças nos primeiros meses, semelhante ao que acontece em países na Finlândia e no Canadá. As primeiras caixas serão testadas pelas futuras mães.

Outras ações

Também lançada nesta segunda-feira (6), a primeira Caravana da Gestante levará atendimentos em pediatria, ginecologia, clínica geral, nutrição e atendimentos na Farmácia Viva, além de realização de exames para diversas regiões do estado. A primeira cidade visitada será Santa Inês.

Outro anúncio realizado foi o de Planificação da Atenção à Saúde na Região de São João dos Patos. Medida que visa reestruturar a rede de atenção materno-infantil e que vai beneficiar mais de 245 mil pessoas de 15 municípios. A planificação é uma proposta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) que já foi adotada no estado nas regiões de Balsas, Caxias e Timon.