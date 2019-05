Chambinho do Acordeon, Santana o Cantador e Rita de Cassia serão as atrações forrozeiras do São João

Se tem São João, tem forró. Chambinho do Acordeon, Santana, o Cantador e Rita de Cássia são atrações confirmadas para o Arraial do Ipem na programação do São João do Maranhão, realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), entre os dias 19 a 30 de junho.

Santana, o Cantador representa a música do Nordeste brasileiro. O artista promete trazer o melhor do forró pé-de-serra para o Arraial do Ipem na quarta-feira (19).

A cantora e compositora Rita de Cássia é considerada a maior compositora de forró do Brasil, tem músicas gravadas por vários artistas e bandas, como Mastruz com Leite e Aviões do Forró. A noite de sexta-feira (28) vai agitar a festança junina com muito forró.

Chambinho do Acordeon é inspirado por lendas, cores e por ninguém mais, ninguém menos que o Rei do Baião Luiz Gonzaga. No acordes da sanfona, o ritmo do forró irá tomar conta do domingo (30).

São João do Maranhão

Neste ano, o São João do Maranhão terá arraiais oficiais em Imperatriz, de 12 a 15 de junho, e em São Luís, de 19 a 30 de junho, no Ipem e na Praça Maria Aragão. Dias 21, 22, 28 e 29 de junho a festa é na Praça Nauro Machado, que também receberá as prévias nos dias 14 e 15 de junho.

Além dos arraiais oficiais, o São João também acontece nos bairros da Cidade Operária, João de Deus, Anil, João Paulo, Liberdade, Anjo da Guarda, Largo de Santo Antônio (22 a 29 de junho) e Cohajap (1 a 13 de junho).

Eventos tradicionais do calendário junino também estão sendo apoiados pelo Governo do Maranhão: Encontro de Gigantes, dia 7 de junho no Ceprama; Encontro de Danças Portuguesas e Manifestações Culturais, dia 28 de junho, na Praça de São Roque, Lira; Festejo de São Pedro, dia 29 de junho, na Capela de São Pedro; Festa de São Marçal, dia 30 de junho, na Av. São Marçal, João Paulo; Encontro de Miolos de Boi, dia 12 de julho, na Praia Grande e Festival de Zabumba, dia 13 de julho, na Av. Newton Belo, Monte Castelo.