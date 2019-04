Centro Social dos Servidores é inaugurado com novos equipamentos e amplia assistência ao idoso

Estruturas físicas reformadas e adequadas, além de uma série de equipamentos e materiais para atividades físicas e de lazer foram entregues pelo Governo do Estado em benefício aos servidores aposentados e pensionistas. As melhorias integram as ações de fortalecimento do Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI), desenvolvido pela gestão estadual. A solenidade de entrega dos serviços e equipamentos foi realizada no Centro Social dos Servidores (antigo Ipem), na manhã desta terça-feira (2). É a primeira vez, em mais de cinco anos, que o programa recebe novos equipamentos.

“O Governo do Estado pensa em todas as áreas e, nesta ação, inaugura novos equipamentos com fins a valorizar o servidor público, especificamente o aposentado e o pensionista, que precisa de uma estrutura para o lazer, a prática do esporte e atividade cultural. É a valorização dos servidores que um dia muito contribuíram para uma melhor prestação do serviço público estadual”, destaca o vice-governador Carlos Brandão, que esteve presente representando o governador Flávio Dino.

Esta é mais uma etapa do processo de melhorias no Centro Social e de reforço aos programas que atendem os aposentados, pontuou o presidente do Iprev, Joel Benin. “É uma determinação do governador Flávio Dino e um compromisso da nossa gestão, proporcionar um espaço adequado para o entretenimento e lazer do servidor aposentado. É um dia especial e de conquistas com a entrega de importantes obras e itens que dinamizam o espaço e fortalecem o programa”, destacou.

O conjunto de medidas contemplou a infraestrutura de espaços onde são promovidas as oficinas e adequação dos acessos ao centro social proporcionando mais visibilidade e acessibilidade. Foram entregues novas salas, sendo uma para as atividades da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade (ABCMI) e outra, para uso do grupo de bumba boi Estrela do GEN – Grupo Gerenciamento do Envelhecimento Natural. O boi do GEN é formado por 28 idosos atendidos pelo PAI. A brincadeira se apresentou durante a solenidade e animou os presentes.

Novos materiais para promoção de oficinas de ginástica e atividades diversas realizadas no PAI também integram o pacote de benefícios. São 370 equipamentos entre estes, colchonetes, bolas para prática de pilates, itens para hidroginástica, alteres para exercícios físicos e ainda, cerca de 20 aparelhos para academia de ginástica ao ar livre. Os itens foram adquiridos com recursos do Iprev.

“Nós, que fazemos parte deste programa, agradecemos ao governador Flávio Dino”, disse a aposentada Remédios Beleza, 72 anos, que participa das oficinas do PAI e integra o grupo de bumba boi do GEN. As iniciativas para estruturação do PAI estão em andamento desde maio do ano passado, quando foram reformadas e recuperadas todas as instalações físicas utilizadas pelo programa. O trabalho tem parceria com as secretarias de Estado de Infraestrutura (Sinfra) e Cultura (Secma).

Assistência ao idoso

O PAI proporciona aos servidores estaduais aposentados o acesso a atividades físicas, culturais e de lazer, contribuindo para o envelhecimento saudável. Oferece atualmente 11 oficinas em áreas como Ioga, Pilates de Solo, Dança, Alongamento e Hidroginástica, entre outras modalidades.

As atividades são gratuitas, acontecem nas instalações do Centro Social dos Servidores e são abertas a todos os servidores estaduais aposentados. O programa também é espaço de confraternização dos idosos em ações culturais e debate de temas relacionados à terceira idade.