Centro de Atendimento ao Turista leva informação ao Arraial do Ipem

CAT no Ipem. Foto: Gilson Teixeira/Secap

Quem está de visita a São Luís e aproveita os festejos juninos no Arraial do Ipem pode aproveitar para conhecer um pouco mais sobre o estado e suas inúmeras atrações turísticas. Montado pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) tem sido útil para quem quer se aventurar nas terras maranhenses.



“Eu achei muito positivo, visitamos os Lençóis e estamos aproveitando São Luís, mas tenho muita vontade de conhecer também a Chapada das Mesas, as cachoeiras, Carolina e hoje já me informei, já descobri como posso chegar até lá”, disse a psicóloga Joseane Vieira, que veio de Belém do Pará com a mãe, o pai e o esposo.



Ela, que participa do São João do Maranhão pela primeira vez, disse estar encantada e já tem planos para a próxima viagem. “Está sendo muito bom, muito alegre e com certeza vamos voltar e vai ser para conhecer as cachoeiras”, contou.



Danyelle Fontenele Silva e Adriano Oliveira são do interior do estado, e, na folga do feriado, vieram para São Luís aproveitar os arraiais com parte da família que mora na capital. No CAT, eles também receberam informações sobre os destinos locais e tiraram muitas fotos.



“É muito bom, a gente é bem recebido, tem as informações que precisa, as pessoas até tiram suas fotos, gostei muito”, disse Adriano.



Fernando Campelo, superintendente de Qualificação Profissional da Setur e um dos responsáveis pelo CAT do Arraial do Ipem, explicou que além dos turistas de outros estados, muitos maranhenses como Adriano e Danyelle também procuraram o Centro para buscar mais informações sobre os atrativos do estado.



“Aqui prestamos informações sobre os acessos, sobre os passeios disponíveis em cada destino, sobre o que as agências oferecem e muitos maranhenses também se interessam por isso”, explicou Fernando.



“Além das atividades de prestar informações sobre os polos, atrativos, também oferecemos a oportunidade de quem nos visita de vivenciar essa experiência turística através dos nossos óculos de realidade virtual”, completou.



O CAT funciona no mesmo horário do Arraial do Ipem, a partir das 17h, e tem programação estendida até o encerramento das atividades no espaço, no dia 30 de junho.