Casa de Apoio Ninar recebe doações de brinquedos educativos por meio do edital Compras Solidárias

A Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (Setres) realizou, nesta terça-feira (27), a doação de 20 kits de brinquedos educativos adquiridos pelo edital Compras Solidárias para a Casa de Apoio Ninar, equipamento gerenciado pelo Instituo Acqua, em parceria com Secretária de Estado da Saúde (SES).

Os brinquedos doados vão contribuir para a assistência especializada às crianças com problemas de neurodesenvolvimento e em circuitos de atividades multidisciplinares, voltados para o fortalecimento do vínculo entre as crianças e seus familiares.

O secretário da SES, Carlos Lula, reforça o apoio do Governo do Estado em ter ações que obtenham grande alcance e impacto neste momento.

“Todo mundo sai ganhando. O que gerou renda para artesãos neste momento de pandemia, agora, auxiliará em iniciativas pedagógicas para nossas crianças atendidas aqui na Casa de Apoio Ninar. Ficamos muito felizes.”, afirmou o secretário.

“Comprados de pequenos artesãos para gerar renda, os brinquedos doados à Casa de Apoio Ninar mostram a unificação das políticas públicas entre as pastas do Governo Flávio Dino nas adversidades enfrentadas atualmente. Saúde e economia solidária fazendo a diferença na vida de milhares de maranhenses”, analisou o secretário da Setres, Jowberth Alves.

Compras solidárias

O edital Compras Solidárias foi executado pela Secretaria do Trabalho e Economia Solidária (Setres) e implantado entre os meses de agosto e dezembro de 2020. O objetivo do edital é aquecer a economia, gerando emprego e impulsionando a renda das famílias maranhenses por meio de compras de produtos de artesãos e empreendimentos solidários. Foram adquiridos materiais de artesanato, como bolsas, tapetes e itens de decoração, gênero alimentício e brinquedos educativos.