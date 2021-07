Casa de Apoio Ninar completa 4 anos com mais de 440 mil atendimentos

Contabilizando 444.231 atendimentos, a Casa de Apoio Ninar completou, na sexta-feira (9), quatro anos de funcionamento. O equipamento, que integra a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES), foi entregue pela gestão do governador Flávio Dino para prestar assistência às crianças com distúrbios de neurodesenvolvimento. Para marcar a data, foi realizada a entrega de 61 cadeiras de rodas adaptadas e frascos de Canabidiol, óleo medicinal à base de cannabis, usado para o tratamento de crianças com microcefalia.

Uma das famílias contempladas com a cadeira de rodas foi a da pequena Damile Beatriz, de 3 anos. A mãe de Damile, Lidiane Lima, contou como o equipamento vai ajudar na rotina da família. “A primeira palavra que tenho é gratidão. A Casa de Apoio sempre nos acolheu super bem e essa cadeira chegou em um ótimo momento, para a locomoção da nossa filha, já que ela cresceu, e nos ajudará quando quisermos passear com ela”, disse Lidiane.

A aquisição das cadeiras é fruto de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Roberto Costa e outras 60 famílias também receberam o equipamento.

Durante a celebração dos quatro anos da Casa de Apoio Ninar, 60 famílias aptas a fazerem uso do produto, também receberam frascos de Canabidiol, óleo medicinal à base de cannabis, usado para o tratamento de complicações decorrentes da microcefalia. O óleo, antes possível somente por aquisição própria ou doado, é disponibilizado regularmente pelo Governo do Estado às famílias cadastradas.

Segundo a diretora administrativa do serviço, Ana Caroline Arnaud, a dispensação do medicamento é uma vitória para as famílias. “As crianças que fazem uso do Canabidiol passaram antes por outros tratamentos para minimizar as crises convulsivas, porém sem êxito. É uma vitória, pois muitas mães e pais ficavam sem saber o que fazer vendo seus filhos convulsionar, correndo o risco de que as crises agravassem mais o quadro clínico”, afirmou.

Valdino Rocha, pai de uma das crianças beneficiadas com o uso do óleo medicinal de cannabis, conta que o filho chegava a convulsionar mais de trinta vezes por dia. “Desde que ele iniciou o tratamento com o Canabidiol, as crises cessaram. Para nós, pais, é muito bom porque ficamos em paz sabendo que o nosso filho está bem, principalmente por se tratar do resultado de uma luta, ainda mais devido à dificuldade quanto a aquisição do medicamento”, comentou.

Assistência

A Casa de Apoio Ninar surgiu na gestão do governador Flávio Dino para dar assistência de forma integral às crianças com problemas de neurodesenvolvimento, a exemplo da microcefalia. Entregue em 2017, o equipamento de saúde já contabiliza mais de 440 mil atendimentos, entre acompanhamento em pacientes em reabilitação, atendimento fisioterápico, consultas multidisciplinares, atendimentos de atividades em grupo, Serviços de Apoio e Diagnóstico Terapêutico, procedimentos de enfermagem e atendimentos em fonoaudiologia.

“São quatro anos de renovação da esperança. Hoje a Casa atende não apenas as crianças vítimas da Zika congênita, mas também outras com algum problema neuropediátrico. É com muita alegria que podemos celebrar mais um ano de funcionamento deste serviço, que beneficia tanto crianças como seus familiares, devolvendo o direito à vida social e a reinserção no seio familiar com todas as suas particularidades”, disse o secretário adjunto de Assistência à Saúde da SES, Carlos Vinicius Ribeiro.

A neuropediatra, coordenadora da Casa de Apoio Ninar e também idealizadora do projeto, Patrícia Sousa, conta que quando se tem uma criança especial, tudo gira em torno do tratamento dela. “O diferencial da Casa de Apoio é que buscamos dar um olhar para além da condição neuropediátrica, enfatizando mais a integração da família na sociedade. Assim, contribuímos com o resgate da maternagem nessas famílias, reinserindo as crianças como crianças que são, filhos e filhas, na sociedade”, destacou.

Na Casa de Apoio Ninar tanto as crianças como as famílias recebem acompanhamento multidisciplinar com profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, nutricionistas, arteterapeutas, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Em razão da pandemia da Covid-19, o funcionamento da Casa de Apoio Ninar precisou ser adaptado, mas a unidade continua, atendendo, semanalmente, famílias dos 217 municípios maranhenses.