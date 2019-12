Cartão amplia benefícios do Clube de Descontos do Servidor

Em clima de confraternização, foi lançado, nesta quarta-feira (11), o cartão Clube de Desconto do Servidor, que oferece inúmeras vantagens aos servidores estaduais. A apresentação do cartão físico e seus benefícios ocorreu em São Luís, com direito a participação especial do grupo teatral Pão com Ovo, e sorteio de vários brindes.

Iniciativa da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep), o cartão vem trazer mais praticidade ao servidor no acesso aos benefícios do Clube de Descontos do Servidor, que possui uma ampla rede de estabelecimentos comerciais conveniados; além de funcionar como cartão de crédito consignado em folha.

E as vantagens não se restringem a isso. O cartão é totalmente gratuito, sem cobrança de anuidade ou quaisquer taxas, sendo descontado em folha somente o valor utilizado nas compras.

O servidor terá disponível no cartão a margem de 10% da sua remuneração, de acordo com o Decreto nº 28.798/2012. “A ideia é oferecer vantagens ao nosso servidor nas compras de itens essenciais, como alimentação e medicamentos, sem que isso comprometa a sua renda”, destacou a secretária da Segep, Flávia Alexandrina.

Com o cartão, os servidores podem usufruir de descontos em diversas empresas e instituições, por meio de convênios celebrados com a Segep e Neoconsig, prestadora de benefícios consignáveis. O cartão pode ser utilizado para compras em supermercados da rede Mateus e drogarias Globo, ambas conveniadas da Neoconsig; e também garante descontos nas farmácias Pague Menos.

O vice-governador Carlos Brandão participou da solenidade e ressaltou que “o cartão é mais uma facilidade para aqueles que diariamente fazem o Governo do Maranhão”.

“São vocês os responsáveis, juntamente com toda a nossa equipe, pelas metas que temos alcançado e por tantas conquistas que estamos garantindo ao povo do Maranhão nesses cinco anos de gestão”, agradeceu Carlos Brandão.

Como solicitar

Para solicitar o Cartão de Descontos do Servidor, basta acessar o site da Segep (segep.ma.gov.br) e clicar no banner com a imagem do cartão. Em seguida, informar CPF e demais dados solicitados, além de selecionar o local para retirada do cartão.

Mais informações no link: https://www.portaldoservidor.ma.gov.br/imagens/banners/Infografico_clube.pdf