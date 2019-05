Carreta da Mulher e Ônibus Lilás já levaram saúde e informação a mais de 250 mil pessoas

Criados como solução para levar saúde e informação às mulheres, as Carretas da Mulher Maranhense e o Ônibus Lilás realizaram nos últimos quatro anos mais de 250 mil atendimentos com a adoção de um conjunto de ações itinerantes nos municípios.

Além de exames de mamografia, a Carreta da Mulher oferece preventivo do câncer do colo do útero, consultas médicas, vacinas, aferição de pressão arterial e glicemia e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C.

Já o Ônibus Lilás leva ações para mulheres residentes em localidades mais distantes dos centros urbanos, com atendimentos realizados por equipes de enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, incluindo participação da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Maranhão, atendimento psicológico e assistência social.

Para manter os programas, o Governo do Maranhão investe R$ 5,6 milhões, focando no atendimento mais próximo das residências de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Para a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça, entre os grandes ganhos dos serviços oferecidos estão a agilidade do atendimento e o foco na prevenção.

“Com as ações da Carreta e do Ônibus Lilás, as mulheres têm acesso imediato a exames que levariam muito mais tempo para serem realizados em unidades de saúde. Além disso, o impacto dessas ações, tanto na capital quanto no interior do estado, mostra a importância da prevenção”, diz.

Já o secretário de Saúde, Carlos Lula, acredita que o programa é uma estratégia de saúde que fortalece a política de prevenção, principalmente do câncer.

“Para a gestão Flávio Dino, é uma prioridade atuar com políticas voltadas para promover saúde e qualidade de vida das mulheres maranhenses. Assim, fortalecemos as estratégias de diagnóstico precoce e a prevenção contra o câncer de mama e colo de útero no estado”, destaca o secretário.

Mais atendimentos em 2019

Somente no primeiro trimestre de 2019, as ações da Carreta da Mulher e Ônibus Lilás já realizaram 6 mil atendimentos. A Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com outras secretarias e órgãos, ampliou as ações com serviços de emissão de documentos, assistência jurídica e outros.

A prioridade é manter os serviços para fortalecer a rede preventiva, como explica a secretária Ana Mendonça: “Essas ações são permanentes e vão se estender durante todo o ano para atingir as comunidades mais distantes”.