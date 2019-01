Carlos Brandão vistoria obras do Parque do Rangedor e na Jerônimo de Albuquerque

O governador em exercício Carlos Brandão vistoriou as obras de recuperação e renovação do Parque do Rangedor e as de alargamento da Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís, nesta sexta-feira (4).

A avenida terá mais uma via no sentido Cohab-Angelim, em trecho de 500 metros de extensão e 10 metros de largura.

O objetivo da obra é diminuir os engarrafamentos no trânsito desde o elevado da Cohama ao bairro Cohab. “A obra vai permitir melhor fluxo na região. Hoje é um trânsito muito sobrecarregado e a gente precisa duplicar essa área”, disse Brandão.

As obras incluem alças semelhantes às já existentes na área entre o elevado da Cohama e a entrada do Bequimão, além de serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, construção de meio-fio e sarjeta.

Rangedor

O parque do Rangedor está ganhando pistas para caminhada, ciclovias e praças para práticas esportivas. A pista de 3.500 metros vai servir tanto para caminhadas quanto para bicicletas. O parque será entregue em etapas.

Do total de 120 hectares do Parque, apenas uma pequena parte será utilizada para a construção dos espaços de esporte e lazer.

Essa parte estava degradada pelo desmatamento que o parque sofria havia décadas, o que comprometeu cerca de 44% da área total. Serão usados 7% desse total que estava desmatado.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Marcelo Coelho, acompanhou a vistoria: “É uma obra muito importante não só para São Luís, mas para pessoas de todo o Estado. O espaço oferece prática esportiva, caminhadas e também contemplação ambiental”.

Nos últimos três anos, o Governo do Maranhão promoveu a revitalização de parques como o Complexo Ambiental da Área de Proteção Ambiental do Itapiracó, em São Luís; o Parque Ambiental de Codó; o Parque Centenário de Balsas; e mais recentemente o Parque Ambiental de Bacabeira.