Carlos Brandão participa da entrega de relatórios do Zoneamento Ecológico Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro

O Governo do Maranhão entregou, nesta sexta-feira (17), relatórios do Zoneamento Ecológico Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro. O vice-governador Carlos Brandão e o secretário de Estado de Programas Estratégicos, Luis Fernando Silva, participaram da solenidade virtual, transmitida pelos canais oficiais do Governo e pelo Canal Imesc Maranhão, no Youtube.

A entrega dos relatórios de Cenarização e de Zonificação do Zoneamento Ecológico Econômico, referentes à Etapa Bioma Cerrado e ao Sistema Costeiro, foi feita por meio da Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (Sepe) e do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc).

O vice-governador Carlos Brandão, representando o governador Flávio Dino, presidiu a solenidade e destacou a relevância desse trabalho para atrair mais investidores ao estado.

“Uma data histórica para o Maranhão. Estamos apresentando a proposta de Zoneamento Ecológico Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro. Já aprovamos o Bioma Amazônia, agora, estamos partindo para mais esta etapa. Com isso, a gente vai avançando no que diz respeito ao portfólio do Estado, apresentando as potencialidades do Maranhão para os investidores. Uma grande conquista. Algo que já se arrastava há mais de 30 anos. Até novembro, estaremos com tudo pronto. Depois das audiências públicas e serviços de campo, levaremos o trabalho para a Assembleia Legislativa para ser votado. Com isso, a gente fecha os dois zoneamentos, mostrando para o mundo não só o nosso portfólio, como também uma oportunidade de negócios que vai gerar mais emprego e renda”, afirmou o vice-governador.

O trabalho é fruto de um ano de pesquisas, que envolveu mais de 200 pesquisadores, professores e cientistas maranhenses, que visitaram os 109 municípios do Bioma Cerrado e do Sistema Costeiro – correspondente a 60% da área do Estado do Maranhão e 40% da população.

O secretário Luís Fernando (SEPE), durante a sua participação, frisou que o esforço do Governo do Estado, aliado ao apoio científico da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), foi fundamental para dar mais esse passo importante no ZEE maranhense.

“O Maranhão tem inaugurado, sob a orientação do governador Flávio Dino, uma maneira diferente de formular políticas públicas. E essa maneira diferente é justamente a participação da sociedade. O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Maranhão, que é um sonho de quase todos os estados brasileiros que ainda não conseguiram dar passos nessa direção, é um sonho também dos maranhenses há muitos anos e que está sendo realizado agora, pela determinação do governador Flávio Dino e pela demonstração clara de capacidade da equipe técnica do governo do Estado, com acompanhamento e apoio científico da nossa Universidade Estadual do Maranhão. Sem esse apoio, nós não conseguiríamos dar esse passo tão importante”, pontuou o secretário.

Zoneamento Ecológico Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro (ZEE-MA)

O ZEE-MA é coordenado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (Sepe), e conta com a colaboração técnico-científica da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), da Universidade Federal do Maranhão (Ufma), da Embrapa Amazônia Oriental e do Serviço Geológico Brasileiro, além de órgãos e entidades do governo do Maranhão.

A próxima etapa do trabalho inclui a realização das audiências públicas nos municípios de Colinas, Balsas, Estreito, Barra do Corda, Pedreiras, Presidente Dutra, Caxias, Chapadinha, Barreirinhas e São Luís. Até novembro será entregue a minuta do Projeto de Lei do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro.